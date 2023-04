Dédicace : Mélodie Ducoeur au salon du livre d’Homécourt Salle Omnisports Fernand-Jung Homécourt Catégories d’évènement: Homécourt

Dédicace : Mélodie Ducoeur au salon du livre d’Homécourt Salle Omnisports Fernand-Jung, 30 avril 2023 10:00, Homécourt. Mélodie Ducoeur sera en dédicace pour présenter sa collection « Le royaume de Séraphin » dimanche 30 avril 2023 au salon du livre de Homécourt de 10h à 18h00. Dimanche 30 avril, 10h00 1 Mélodie Ducoeur sera en dédicace pour présenter sa collection « Le royaume de Séraphin » dimanche 30 avril 2023 au salon du livre de Homécourt de 10h à 18h00. « Le royaume de Séraphin », quatre ouvrages émouvants écrits par Mélodie Ducoeur. Une véritable aide au deuil ou à la vision de l’après vie…

Un récit optimiste et réconfortant ayant pour but d’aider au deuil lors de la perte d’un être cher. Ayant était lauréate du concours de nouvelles Wonder’Cord en mars 2021 et suite à la demande d’un grand lectorat, Mélodie Ducoeur a adapté sa nouvelle « Le royaume de Séraphin » en roman, mais aussi en version roman young adult et en album jeunesse. Un autre roman vient aussi de paraître « Noël au royaume de Séraphin ». L’auteur sera présente en dédicace au sein du salon du livre de Homecourt de 10h à 18h00 afin d’y présenter les quatre ouvrages tirés de son univers « Le royaume de Séraphin ». Adresse du salon : Salle Omnisports Fernand-Jung, rue des Tunnels, 54310 Homécourt

Site de l’auteur : www.royaume-seraphin.com Salle Omnisports Fernand-Jung rue des tunnels, 54310 Homécourt Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle

