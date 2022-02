Homecoming – Une exposition de Nelson Bourrec Carter Cité internationale des arts Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Homecoming – Une exposition de Nelson Bourrec Carter Cité internationale des arts, 2 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 02 mars 2022

de 18h00 à 21h00

Du jeudi 03 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 :

mercredi

de 15h00 à 19h00

gratuit

Dans “Homecoming”, Nelson Bourrec Carter présente un nouvel ensemble de vidéos et de photographies autour des maisons individuelles perçues comme sites immobiles de résilience. Convoquant aussi bien le vocabulaire du cinéma d’horreur que celui de séries télévisées comme Star Trek et Buffy contre les vampires, Nelson Bourrec Carter développe une approche politique du paysage cinématographique, où décors et lieux de tournage prennent leur autonomie et racontent leurs propres histoires. Dans Homecoming, l’artiste présente un nouvel ensemble de vidéos et de photographies autour des maisons individuelles perçues comme sites immobiles de résilience. Nelson Bourrec Carter (France/États-Unis) est lauréat du programme “Fondation Daniel et Nina Carasso & Cité internationale des arts”. Cité internationale des arts 18 rue de l’Hôtel de Ville Paris 75004 Contact : http://www.citedesartsparis.fr https://www.facebook.com/citedesartsparis/ https://twitter.com/citedesarts Art contemporain

Date complète :

2022-03-02T18:00:00+01:00_2022-03-02T21:00:00+01:00;2022-03-09T15:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-16T15:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-23T15:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00

