Home Théâtre Sorano, 12 novembre 2021, Toulouse.

du vendredi 12 novembre au samedi 13 novembre à Théâtre Sorano

### Théâtre / Morceaux de nature en ruine **_Dans le cadre du Festival Supernova_** Une table, trois chaises, une radio, un fauteuil, des plantes vertes, un piano. La salle commune : un espace pour être ensemble, un espace où l’on est seul. Un lieu aseptisé et calme, où l’on écoute le temps passer, où l’on attend. De temps en temps, une voix surgit du silence, celle d’une résidente fredonnant une chanson ou d’un autre racontant un souvenir… Entre fiction et documentaire, Home s’inspire de scènes observées au sein d’une maison de retraite médicalisée bruxelloise. Les trois jeunes actrices et acteur habitent ces corps vieillissants, les incarnent, et, affrontant les joies et les tragédies du quotidien, nous restituent l’inquiétante étrangeté propre à ces lieux. Plongeant avec autant de respect que d’irrévérence fantasque dans cette atmosphère et cette temporalité particulière, Home permet à chacun de (re)découvrir quelque chose de sa propre expérience de la vieillesse. Bluffant ! ### Plus d’infos [Théâtre du Sorano ](https://www.theatre-sorano.fr/spectacle/home-2/2021-11-12/) ![]() ### Infos Pratiques * Vendredi 12 et samedi 13 novembre à 20h30 * Durée : 1h20 * A partir de 10 ans

Tarifs : de 8€ à 22€

Culture

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T21:50:00;2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T21:50:00