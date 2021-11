Rexpoëde Salle Colette Bel Nord, Rexpoëde Home swwet Home Salle Colette Bel Rexpoëde Catégories d’évènement: Nord

Rexpoëde

Home swwet Home Salle Colette Bel, 21 janvier 2022, Rexpoëde. Home swwet Home

Salle Colette Bel, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:30

Lors de la crise des « subprimes » en 2008, la ville de Cleveland (Ohio) est frappée de plein fouet. Anna, 17 ans, et ses petits frères fuient une famille en faillite et des parents défaillants. Direction le lycée abandonné. Ils seront peu à peu rejoints par d’autres jeunes livrés à eux-mêmes ou fugueurs. Système D, débrouille, la petite communauté doit s’organiser pour survivre.

places limitées

Lors de la crise des « subprimes », Anna et ses petits frères fuient une famille en faillite et des parents défaillants. Salle Colette Bel 10 place de la Mairie 59122 Rexpoëde Rexpoëde Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:30:00 2022-01-21T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Rexpoëde Autres Lieu Salle Colette Bel Adresse 10 place de la Mairie 59122 Rexpoëde Ville Rexpoëde lieuville Salle Colette Bel Rexpoëde