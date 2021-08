Home sweet homes Théâtre de l’Uchronie, 19 janvier 2022, Lyon.

Home sweet homes

du mercredi 19 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Théâtre de l’Uchronie

Rose, auteure à succès de romans d’amour doit rendre son prochain manuscrit. Mais elle n’arrive pas à écrire. Est-ce que son charmant voisin qu’elle voit la nuit, ainsi que le froid mais beau secrétaire envoyé la journée par son éditrice, vont devenir ses muses ou la troubler encore plus ? Un univers où les femmes sont le sexe fort et les hommes désirables et naïfs. Une comédie musicale joyeusement érotique, vive, élégante et sexy qui joue sur l’inversion des rôles pour une quête du désir. Avec : Mise en scène – Nicolas Guépin Interprétation – Maud Roussell, Titouan Bodin, Nicolas Guépin Musique – Diego Munoz Décor – Nicolas Delahaye Visuel – Charly Poisson Photographie

Plein tarif – 15 euros Tarif réduit – 10 euros (- de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi, uniquement sur présentation d’un justificatif)

Théâtre de l’Uchronie 19 rue de Marseille 69007 Lyon Lyon Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T20:30:00 2022-01-19T22:00:00;2022-01-20T20:30:00 2022-01-20T22:00:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:00:00;2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00