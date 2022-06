HOME SWEET HOME – TOURISME IMAGINAIRE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Catégories d’évènement: Hérault

La Salvetat-sur-Agout

HOME SWEET HOME – TOURISME IMAGINAIRE La Salvetat-sur-Agout, 9 juillet 2022, La Salvetat-sur-Agout. HOME SWEET HOME – TOURISME IMAGINAIRE

Domaine du Pré du Roy

Domaine du Pré du Roy La Salvetat-sur-Agout Hérault

2022-07-09 – 2022-07-09 La Salvetat-sur-Agout

Hérault 7 EUR Home Sweet Home Visite interactive du domaine. Performance de l’artiste Gwendal Coulon (en co-production avec le Centre d’Art Le LAIT d’Albi). Infos pratiques :

Rdv 17h

Restauration et bar sur place

Tarifs : 10 euros 7 euros 5 euros Home Sweet Home Visite interactive du domaine. Performance de l’artiste Gwendal Coulon (en co-production avec le Centre d’Art Le LAIT d’Albi). tourisme.imaginaire@gmail.com +33 5 32 11 09 45 Home Sweet Home Visite interactive du domaine. Performance de l’artiste Gwendal Coulon (en co-production avec le Centre d’Art Le LAIT d’Albi). Infos pratiques :

Rdv 17h

Restauration et bar sur place

Tarifs : 10 euros 7 euros 5 euros La Salvetat-sur-Agout

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Salvetat-sur-Agout Other Lieu La Salvetat-sur-Agout Adresse Domaine du Pré du Roy Domaine du Pré du Roy La Salvetat-sur-Agout Hérault Ville La Salvetat-sur-Agout lieuville La Salvetat-sur-Agout Departement Hérault

La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-salvetat-sur-agout/

HOME SWEET HOME – TOURISME IMAGINAIRE La Salvetat-sur-Agout 2022-07-09 was last modified: by HOME SWEET HOME – TOURISME IMAGINAIRE La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 9 juillet 2022 Domaine du Pré du Roy Domaine du Pré du Roy La Salvetat-sur-Agout Hérault

La Salvetat-sur-Agout Hérault