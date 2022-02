Home Movies Crépy-en-Valois, 12 mars 2022, Crépy-en-Valois.

Home Movies Crépy-en-Valois

2022-03-12 – 2022-03-12

Crépy-en-Valois Oise Crépy-en-Valois

Rendez-vous le samedi 12 mars à 20h30 à la MJC Culture situé 1 avenue de l’Europe à Crépy-en-Valois pour une pièce de théâtre « Home Movies » de Suzanne Joubert, par la Cie Les Lucioles

À partir de 12 ans

On peut imaginer un espace comme laissé en plan. Une sorte de lieu, témoin d’une chose en cours, pas finie, ou pas encore commencée… Un espace occupé par un groupe de gens composé du nombre de personnes que l’on veut : deux ou davantage. Des hommes et des femmes d’âges divers. Ils sont là, tous, juste pour faire ce qu’il y a à faire. Ils parlent du bonheur d’être là, des atouts de l’endroit, de l’été infini, de porte fermée, de vue incomparable, du rôle qu’ils ont à tenir, de valises pleines, de murs infranchissables, de prévisions, d’enfants qui font les pitres, du plancher qui vibre, d’indiens qui guettent… Ils parlent du dedans. Et puis ils parlent du reste. Le reste c’est la porte ouverte et le seuil.

Et juste au-delà du seuil… le dehors : la forêt, les bourrasques, les fantômes, les léopards et surtout, surtout : les Voisins. Ces Voisins indéfinis et indéfinissables. Ces Voisins, ces autres qu’eux-mêmes, envahissants, effrayants, menaçants…

Plein tarif : 15,00€

Tarif réduit : 10,00€

Informations et réservations au 03 44 39 63 18 ou sur le site internet https://www.mjc-crepyenvalois.com/centre-culturel/spectacles/

Crépy-en-Valois

