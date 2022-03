home movie Espace Jean Legendre, 24 mars 2022, Compiègne.

home movie

le jeudi 24 mars à Espace Jean Legendre

Home Movie pourrait faire partie de ces histoires dans lesquelles la part de conte est ce qu’il y a de plus réel On peut imaginer un espace comme laissé en plan. Une sorte de lieu incertain et fragile occupé par un groupe de gens. Ils sont là, tous, juste pour faire ce qu’il y a à faire. Et faire ce qu’il y a à faire c’est dire ce qu’il y a à dire. Ils parlent du bonheur d’être là, à cette place, leur place, des atouts de l’endroit, de l’été infini, de porte fermée, de vue incomparable, du rôle qu’ils ont à tenir, de valises pleines, de murs infranchissables, d’enfants qui font les pitres, du plancher qui vibre… Et puis, ils parlent du reste. Le reste c’est la porte ouverte et le seuil. Et juste au-delà du seuil… le dehors, un dehors qui menace : la forêt, les tempêtes qui s’abattent, et surtout, surtout : les Voisins. Ces Voisins indéfinis et indéfinissables. Ces Voisins, ces autres qu’eux-mêmes, envahissants, effrayants… Le titre Home Movie fait référence au genre cinématographique du Road movie mais comme un pied de nez bien sûr. C’est à l’intérieur du lieu qu’ils occupent que les gens de Home Movie se déplacent. Leur moyen de transport est la parole, une parole creuse, rythmée, rapide, aveugle qui déboule à fond la caisse, charriant toute raison sur son passage. Une parole faite de mots ordinaires, banals, inoffensifs qui à un moment, sans crier gare, dérivent vers le pire. J’ai voulu raconter « ça », oui, comment des personnes sans histoire, sans doute dépassées par un quotidien incertain, pouvaient en arriver à exclure violemment l’Autre, et glisser vers un racisme ordinaire. Pendant longtemps, je n’y suis pas parvenue. Ecrire sur « ça » est difficile. Jusqu’à ce qu’un jour, ne surgisse la façon de le dire. Une certaine façon, c’est-à-dire un certain rythme, une certaine couleur du langage, qui rendaient pour moi la pensée et l’écriture sur «ça», possibles. Home Movie avait trouvé sa cadence. Suzanne Joubert Home Movie a reçu l’Aide à la Création d’ARTCENA.

6 euros pour adolescents 12 euros pour adultes

pièce de théâtre sur la thématique du racisme rampant dans la société française

Espace Jean Legendre place Briet daubigny compiègne Compiègne Les Jardins Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T15:15:00;2022-03-24T20:00:00 2022-03-24T21:15:00