Home (morceaux de nature en ruine) – Saison TU-Nantes, 13 décembre 2022, Nantes.

2022-12-13 Représentations du 12 au 14 décembre 2022 à 20h

Horaire : 20:00 21:20

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetterie : – tunantes.fr- 02 53 52 23 80

Théâtre. Home, c’est une maison de retraite en Belgique. Home est une plongée drôle, brillante et hautement réjouissante dans ces vies qui comptent. Une journée ordinaire dans la pièce commune d’une maison de retraite. Une table, quelques chaises, une plante verte, une horloge, un fauteuil, une radio, l’ameublement est sommaire. On attend. Une visite. Le goûter. Un appel. Trois jeunes comédiens et comédiennes belges prêtent leurs corps aux voix de nonagénaires avec la mécanique de corps étrangement âgés et courbés, leurs silences pesants, et leurs souvenirs fébriles. A partir d’une solide matière documentaire nourrie de rencontres, de dialogues et observation de la vie quotidienne d’une maison de retraite, la metteuse en scène Magrit Coulon signe une chorégraphie poétique sans concession sur la vieillesse contemporaine. Ces vieux qui ont vécu mille vies avant d’être réduites à si peu, pourquoi les cache-t-on dans des hospices ? Pourquoi la vieillesse n’est pas regardée ? D’un tableau à l’autre, la rythmique de leur quotidien en huis clos, les souvenirs et les espérances transforment le « mouroir » en un carrousel de vies et de fantasmes. Avec les voix des résidentes et résidents du home MalibranMise en scène : Magrit CoulonInterprétation : Carole Adolff, Anaïs Aouat, Tom Geels en alternance avec Ninùccia Berthet, Alice Borgers, Félix Vannoorenberghe Public : à partir de 14 ans Durée : 1h20

TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr