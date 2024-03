Home/Land Museon Arlaten – Musée de Provence Arles, dimanche 7 avril 2024.

Home/Land HOME/LAND, du Begat Theater, interroge la notion de « chez soi » par la mise en résonance de récits singuliers qui racontent pourquoi on part, pourquoi on revient, pourquoi on reste. Dimanche 7 avril, 13h30 Museon Arlaten – Musée de Provence Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Par le Begat Theater, en partenariat avec le Citron Jaune.

Dans le cadre des Dimanches de gratuité.

Bienvenue dans les Archives de l’éphémère ! Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez pour explorer cette vaste collection de la mémoire humaine, où les récits de vies individuelles se présentent comme placés sous cloche, suspendus dans le temps.

HOME/LAND interroge la notion de « chez soi » par la mise en résonance de récits qui racontent pourquoi on part, pourquoi on revient, pourquoi on reste. En traversant cette multitude d’histoires singulières, le visiteur est amené à questionner sa propre histoire. Comment les lieux où nous avons vécu influencent-ils ce que nous sommes ?

Une expérience qui parle de l’identité et du caractère éphémère de toute chose.

Avec, au cœur de l’installation, des récits à lire – écrits à partir de témoignages récoltés dans divers territoires.

« Vous entrez dans un lieu à part, où le temps semble s’être mystérieusement arrêté. Un étrange silence règne, pourtant la vie frémit ici, l’ambiance est calme mais rythmée : une musique atonale, le bruit des déplacements, les murmures de voix, le chuchotement des archivistes…

Par ici, la salle de lecture : une trentaine de chaises-lampadaires où sont éparpillés des gens qui lisent tranquillement. Là-bas, aux tables d’archivistes, des personnes discutent intensément, en tête-à-tête et à voix basse. Plus loin, au-dessus du comptoir, des phrases défilent… Partout dans ce lieu, dans les différents espaces qui se succèdent, des gens s’observent, communiquent sans parler, suivent des consignes, et se déplacent selon des codes qui vous semblent encore mystérieux. Vous êtes un visiteur, libre d’avancer à votre rythme d’espace en espace.»

HOME/LAND est une plongée dans l’intimité, une immersion dans une ambiance feutrée. A partir d’expériences individuelles se dressent un portrait et une expérience collective.

Durée de l’expérience par participant·e : 45-60 minutes environ.

Chaque membre du public visite l’installation dans un ordre précis et peut y passer le temps qu’il souhaite.

Durée d’ouverture de l’installation : 4 heures. Les entrées se font en continu durant 3 heures.

APPEL À PARTICIPATION :

Dans le cadre de l’accueil de HOME/ LAND, nous proposons à 16 “Archivistes volontaires” de vivre une expérience singulière avec la compagnie Begat Theater.

Contact sur le site du Citron jaune.

Il s’agit de faire partie intégrante de cette installation vivante, et d’échanger individuellement avec chaque personne du public autour des thématiques du spectacle : la notion de “chez soi”, l’identité et le déplacement. Vous serez accompagné par les artistes en amont et tout au long de l’expérience.

La participation est ouverte à toutes et tous à partir de 20 ans, mais une certaine expérience et sensibilité sont requises :

il est nécessaire d’être à l’aise avec la lecture à voix haute et l’écriture en français, d’aimer rencontrer de nouvelles personnes, d’être à l’aise pour poser des questions et aller vers l’autre sans être intrusif ni juger la personne.

Votre bienveillance et votre qualité d’écoute sont essentielles. Il se peut que ce moment soit chargé d’émotions, aussi faut-il être préparé à cela.

Museon Arlaten – Musée de Provence 29, rue de la République, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 31 51 99 – 04 13 31 51 90 http://www.museonarlaten.fr http://fr-fr.facebook.com/arlaten.museedepartementaldethnographie/;http://twitter.com/museonarlaten?lang=fr;http://www.instagram.com/museonarlaten/;http://www.youtube.com/channel/UCPY2J_2puBq6_Jixaz8-uyw [{« link »: « https://begat.org/spectacle/homeland-france »}, {« link »: « https://lecitronjaune.com/ »}] Ouvert tous les jours de 10h -18h, sauf le lundi. Dernières entrées : 17h30

Fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre.

Informations : info.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 99

Réservations : reservation.museon@departement13.fr / 04 13 31 51 90

Loïc Nys