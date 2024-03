Home/Land / Begat Theater Museon Arlaten Arles, dimanche 7 avril 2024.

Home/Land / Begat Theater Museon Arlaten Arles Bouches-du-Rhône

HOME/LAND est une expérience interactive et sonore qui interroge la notion de “chez soi” et aborde les thèmes de l’impermanence, de l’identité et du déplacement.

Bienvenue dans les Archives de l’éphémère. Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez pour explorer cette vaste collection de la mémoire humaine, où les récits de vies individuelles se présentent comme placés sous cloche, suspendus dans le temps. Home/Land est une expérience sensible et participative qui invite à se questionner sur l’identité et le caractère éphémère de toute chose. Au cœur de l’installation, des récits personnels et intimes à lire et une question centrale comment les lieux où nous avons vécu influencent-ils ce que nous sommes ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 13:30:00

fin : 2024-04-07 16:30:00

Museon Arlaten 31 Rue De la République

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reservation.museon@departement13.fr

L’événement Home/Land / Begat Theater Arles a été mis à jour le 2024-03-22 par Office de Tourisme d’Arles