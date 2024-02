HOME/LAND Place des Prêcheurs Aix-en-Provence, vendredi 24 mai 2024.

HOME/LAND Place des Prêcheurs Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Begat Theater investit le couvent et la place des Prêcheurs avec une installation vivante, une expérience sensible et participative.

HOME/LAND interroge la notion de chez soi par la mise en résonance de récits qui racontent pourquoi on part, pourquoi on revient, pourquoi on reste.



En traversant cette multitude d’histoires singulières, le visiteur est amené à questionner sa propre histoire.



Le public est invité à rester le temps qu’il souhaite pour explorer cette vaste collection de la mémoire humaine, où les récits de vies individuelles se présentent comme placés sous cloche, suspendus dans le temps.



Comment les lieux où nous avons vécu influencent-ils ce que nous sommes ? Une expérience qui parle de l’identité et du caractère éphémère de toute chose.



Entrée libre sur réservation au Théâtre du Bois de l’Aune 04 88 71 74 80 du mardi au vendredi de 13h à 18h à partir du 7 mai



Une création de Dion Doulis, Karin Holmström et Philippe Laliard

Avec Dion Doulis, Karin Holmström, Philippe Laliard, Clémentine Ménard, et une équipe d’archivistes-volontaires.

Conception, écriture, interviews Dion Doulis et Karin Holmström

Scénographie Karin Holmström et Philippe Laliard

Création sonore Dion Doulis avec l’aide de Jérémie Perroin

Direction technique et construction du décor Philippe Laliard

Accompagnement artistique Stephan Pastor

Conseils et interventions artistiques Erika Latta (WaxFactory), Michael Cavazos (Hand2Mouth)



Une création imaginée par Begat Theater (France) en collaboration avec Hand2Mouth (USA) et WaxFactory (USA)



Une production de Begat Theater



avec le soutien de la DGCA aide nationale à la création arts de la rue, la DRAC PACA, la Région Sud et le Département des Alpes de Haute-Provence

en coproduction avec La Garance Scène nationale de Cavaillon Théâtre Durance Scène nationale de territoire(s), Château-Arnoux-Saint-Auban Théâtre Joliette Scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines, Marseille ECLAT CNAREP, Aurillac Théâtre La Passerelle Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud Le Boulon CNAREP, Vieux-Condé Le Citron Jaune CNAREP, Port Saint Louis du Rhône Pôle arts de la scène Friche la Belle de Mai, Marseille / Soutien à l’international Face Contemporary Theater Fund (USA) Lieux publics CNAREP et Pôle européen de production, dans le cadre du programme ὁδός les chemins, Marseille .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24 22:00:00

Place des Prêcheurs Couvent des Prêcheurs

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement HOME/LAND Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence