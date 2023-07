Ski de fond – La Chapelle Home d’Accueil – Ski Club Sedanais La Chapelle, 12 juillet 2023, La Chapelle.

La Chapelle,Ardennes

Adhérent au réseau départemental « Ardennes, Nature et Aventures », accueil et prestations de qualité.Pour vos vacances d’hiver, pensez au ski de fond ! Entre amis ou en famille, laissez-vous tenter par la forêt domaniale de Sedan et ses 33.5 km de pistes balisées et entretenues pour vous faire passer un moment inoubliable ! Des pistes balisées de 3 à 15 km vous sont proposées.Vous trouverez sur place tout l’équipement nécessaire à cette activité : skis, bâtons et chaussures. Ouvert uniquement en période d’enneigement (il est conseillé d’appeler avant la venue)..

Home d’Accueil – Ski Club Sedanais

Member of the departmental network « Ardennes, Nature et Aventures », quality welcome and services. For your winter holidays, think about cross-country skiing ! With friends or family, let yourself be tempted by the national forest of Sedan and its 33.5 km of marked and maintained tracks to make you spend an unforgettable moment! You will find all the equipment you need for this activity: skis, poles and boots. Open only during snowy periods (it is advisable to call before coming).

Miembro de la red departamental « Ardenas, Naturaleza y Aventuras », acogida y servicios de calidad. Para sus vacaciones de invierno, piense en el esquí de fondo Con amigos o en familia, déjese tentar por el bosque nacional de Sedan y sus 33,5 km de senderos señalizados y mantenidos para hacerle pasar un momento inolvidable Encontrarás todo el equipo necesario para esta actividad: esquís, bastones y botas. Abierto sólo cuando hay nieve (se aconseja llamar antes de venir).

Mitglied des departementalen Netzwerks « Ardennes, Nature et Aventures », Empfang und Leistungen von hoher Qualität.Für Ihren Winterurlaub sollten Sie an Langlauf denken! Ob mit Freunden oder der Familie, lassen Sie sich vom Staatswald von Sedan und seinen 33,5 km markierten und gepflegten Loipen verführen, um Ihnen einen unvergesslichen Moment zu bescheren! Es werden Ihnen markierte Pisten von 3 bis 15 km Länge angeboten. Sie finden vor Ort die gesamte Ausrüstung, die Sie für diese Aktivität benötigen: Skier, Stöcke und Schuhe. Nur während der Schneesaison geöffnet (es ist ratsam, vor dem Besuch anzurufen).

