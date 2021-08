Paris SUPERSONIC île de France, Paris Home Counties • Memes / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Supersonic c’est le lieu incontournable du rock à Paris! Trois concerts gratuits tous les soirs, des nuits pop rock du jeudi au samedi… MEMES Leur nom les rend évidemment difficiles à chercher sur Google, mais MEMES (soit ME + ME) reconnaissent avoir des gènes égoïstes (Le Gène Egoïste étant le titre du livre où apparaît le mot mème, en 1976). Mark E. Smith les aurait adorés. Le duo écossais à l’impeccable culture internet, formé en 2019 à Glasgow, est donc condamné à se distinguer uniquement par son postpunk véhément s’il veut devenir viral. C’est en bonne voie : plusieurs concerts à Glasgow et Londres, quelques singles, de bonnes critiques sur la musique (de moins bonnes sur leur façon de danser) et une BBC live session avec Steve Lamacq. Concerts -> Rock SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

