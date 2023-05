FÊTE D’ÉTÉ rue de l’étang, 11 juin 2023, Hombourg-Haut.

L’association familiale de Hombourg-Haut organise une fête d’été sur le site de la Papiermühle. Nous vous invitons à nous rejoindre sur la place située derrière l’étang et vous proposons un barbecue dominical, dans ce cadre verdoyant, bien connu pour son environnement apaisant, propice à la détente et à la promenade.

Restauration proposée: assiette côtelette/crudités à 8€, assiette saucisse blanche ou merguez/crudités à 7€, casse-croûte avec côtelette à 4€ ou casse-croûte avec saucisse blanche ou merguez à 3€.

Vous trouverez également une buvette avec bière pression, ainsi qu’un stand café/gâteaux. Nous vous conseillons de réserver votre repas dès à présent. Des bulletins de réservation sont disponibles à l’Office de tourisme (qui n’encaissera pas l’argent et ne pourra donc pas rendre de monnaie, merci de prévoir la somme juste ou bien un chèque à l’ordre de l’association familiale de Hombourg-Haut, l’ensemble étant remis tel quel et en main propre aux organisateurs). Toutefois il sera possible de se restaurer sans réservation, en fonction des stocks disponibles.. Tout public

Dimanche 2023-06-11 à 11:30:00 ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

rue de l’étang

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



The family association of Hombourg-Haut organizes a summer party on the site of the Papiermühle. We invite you to join us on the square behind the pond and propose a Sunday barbecue, in this green setting, well known for its soothing environment, conducive to relaxation and walking.

Catering offered: plate of chops and vegetables at 8?, plate of white sausage or merguez and vegetables at 7?, snack with chops at 4? or snack with white sausage or merguez at 3?

You will also find a refreshment stand with draught beer, as well as a coffee/cake stand. We advise you to reserve your meal now. Reservation forms are available at the Tourist Office (which will not cash the money and will not be able to give change, so please bring the right amount or a check made out to the Hombourg-Haut family association, all of which will be given to the organizers as is). However, it will be possible to eat without a reservation, depending on available stocks.

La asociación familiar de Hombourg-Haut organiza una fiesta de verano en el recinto de la Papiermühle. Le invitamos a reunirse con nosotros en la plaza situada detrás del estanque y le proponemos una barbacoa dominical, en este marco verde, conocido por su ambiente tranquilizador, propicio a la relajación y al paseo.

Restauración: chuleta y verduras por 8?, salchicha blanca o merguez y verduras por 7?, aperitivo con chuleta por 4? o aperitivo con salchicha blanca o merguez por 3?

También hay un puesto de refrescos con cerveza de barril y un puesto de café/pasteles. Le aconsejamos que reserve ya su comida. Los formularios de reserva están disponibles en la Oficina de Turismo (que no cobrará el dinero en efectivo ni podrá dar cambio, por lo que le rogamos que traiga el importe justo o un cheque a nombre de la asociación familiar Hombourg-Haut, que se entregará tal cual a los organizadores). No obstante, será posible comer sin reserva, en función de las existencias disponibles.

Der Familienverband von Hombourg-Haut organisiert ein Sommerfest auf dem Gelände der Papiermühle. Wir laden Sie ein, sich mit uns auf dem Platz hinter dem Teich zu treffen und bieten Ihnen ein sonntägliches Barbecue in dieser grünen Umgebung an, die für ihre beruhigende Umgebung bekannt ist, die zum Entspannen und Spazierengehen einlädt.

Verpflegung: Teller mit Kotelett und Rohkost für 8?, Teller mit Weißwurst oder Merguez und Rohkost für 7?, Snack mit Kotelett für 4? oder Snack mit Weißwurst oder Merguez für 3?

Außerdem gibt es einen Ausschank mit frisch gezapftem Bier sowie einen Kaffee- und Kuchenstand. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Essen schon jetzt zu reservieren. Reservierungsformulare sind im Tourismusbüro erhältlich (dieses kassiert kein Geld und kann daher auch kein Wechselgeld herausgeben; bitte denken Sie an den richtigen Betrag oder einen Scheck an den Familienverband von Hombourg-Haut, der den Organisatoren persönlich ausgehändigt wird). Es wird jedoch möglich sein, sich ohne Reservierung zu verpflegen, je nach Verfügbarkeit.

