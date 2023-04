MARCHE DU 1ER MAI 80 Rue de l’Eglise, 1 mai 2023, Hombourg-Haut.

Organisée par le Chœur d’Hommes de Hombourg-Haut. Départ du foyer du Centre à 9h30 vers la Papiermühle pour un circuit d’environ 10 km. Pause café en forêt. Retour vers 11h30. Repas de midi sur réservation au 06 08 09 45 83 ou 06 60 02 53 97. Restauration sur place avec grillades – frites et boissons. Marche gratuite.. Tout public

Lundi 2023-05-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-01 . 0 EUR.

80 Rue de l’Eglise Foyer du centre

Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est



Organized by the Ch?ur d?Hommes de Hombourg-Haut. Departure from the foyer of the Center at 9:30 am to the Papiermühle for a circuit of about 10 km. Coffee break in the forest. Return around 11:30 am. Lunch on reservation at 06 08 09 45 83 or 06 60 02 53 97. Catering on the spot with grills – French fries and drinks. Free walk.

Organizado por la Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut. Salida del vestíbulo del Centro a las 9.30 h en dirección a la Papiermühle para un circuito de unos 10 km. Pausa café en el bosque. Regreso hacia las 11.30 h. Almuerzo previa reserva al 06 08 09 45 83 o 06 60 02 53 97. Catering in situ con parrillas – patatas fritas y bebidas. Paseo libre.

Organisiert vom Ch?ur d’Hommes de Hombourg-Haut. Abfahrt vom Foyer du Centre um 9.30 Uhr in Richtung Papiermühle für einen Rundgang von etwa 10 km. Kaffeepause im Wald. Rückkehr gegen 11.30 Uhr. Mittagessen auf Reservierung unter 06 08 09 45 83 oder 06 60 02 53 97. Verpflegung vor Ort mit Gegrilltem – Pommes frites und Getränken. Kostenlose Wanderung.

