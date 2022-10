Hôm – Cie Comca Bourganeuf Bourganeuf, 23 octobre 2022, BourganeufBourganeuf.

2022-10-23 17:30:00 – 2022-10-23 18:05:00

Salle Confluences à 16h15 ou 17h30 – Petite enfance / familial à partir de 18 mois – Durée : 35min – Réservation au 05 55 64 12 20

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Rentrer chez soi, c’est parcourir un chemin familier ou parfois traverser des territoires inconnus et se diriger vers une lumière au loin… A la suite de deux personnages-guides – une marionnettiste et un musicien – enfants et parents évoluent dans un premier espace de découverte, qui évoque à la fois l’extérieur, la forêt – des ombres sur des draps suspendus, des feuilles au sol – et l’intérieur, la maison miniature éclairée.

On entre ensuite dans un second espace, un lieu rassurant, comme la promesse de la chaleur d’un nid douillet. Assis, à présent, le public peut goûter aux images projetées qui parlent du lien entre générations et êtres – photos, tissus, dessins faits en direct – aux sons – musique en direct et bruitage – aux odeurs – confection de chocolat – et aux matières. Un voyage intérieur tout en délicatesse au pays des sens et des émotions.

