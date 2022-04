HOLYWWOOD, UN SIECLE DE CINÉMA Pornic, 11 mai 2022, Pornic.

Attirés par les décors magnifiques et les conditions météorologiques idéales de la Californie du sud, les réalisateurs de cinéma de la côte est des États-Unis sont arrivés à Hollywood vers 1910.

Le premier long métrage y fut tourné par Cecil B. de Mille, en 1914. Les grandes maisons de production (Paramount, Warner Bros, Fox, Columbia, …) vont s’y installer définitivement pour y produire des milliers de films et lancer des centaines de stars.

Hollywood abordera tous les genres de films : le western, le film noir, la science-fiction, le dessin animé, le péplum, la comédie musicale et bien d’autres encore.

L’histoire d’Hollywood sera ponctuée de multiples événements tels que la censure du « code Hays », l’arrivée du parlant, la crise de 1929, le maccarthysme, la concurrence de la télévision.

Même si « l’usine à rêve » du cinéma a perdu quelque peu de son lustre d’antan, Hollywood reste aujourd’hui un lieu mythique de la production audiovisuelle.



Conférence proposée par l’UNIVERSITE PERMANENTE et animée par Jacques FORGET.



up.pornic@univ-nantes.fr

