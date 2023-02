Portes ouvertes et présentation de la structure HOLYWOOD ATELIER BOIS PARTAGÉ Neufchâteau Catégories d’Évènement: Neufchâteau

Portes ouvertes et présentation de la structure 31 mars et 1 avril HOLYWOOD ATELIER BOIS PARTAGÉ

un atelier bois partagé situé à Neufchâteau dans les Vosges

Des outils,des machines et des personnes à votre disposition pour vos travaux et/ou pour apprendre à travailler la menuiserie, l’ébénisterie ou la tapisserie en ameublement

Travailler seul dans un petit atelier, ce n’est pas votre truc !? Nous avons ce qu’il vous faut ! L’endroit idéal pour collaborer, apprendre et fabriquer sereinement ses créations grâce à l’accès à un parc machines à un prix abordable pour toutes les bourses.

Zoom sur l’aménagement d’un atelier partagé entre professionnels, étudiants et particuliers dans un espace d’environ 600m2, avec 5 établis.

Les adhérents ont accès à :

– des outils à main : outils génériques (tournevis, marteau, maillet, clés, …), outils de traçage (équerre, trusquin, rapporteur, …), outils de coupe (scie égoïne, scie japonaise, scie à métaux, …), rabots, limes, ciseaux à bois …

– des machines électroportatives : perceuse, visseuse, scie circulaire, domino, lamello, affleureuse, défonceuse, ponceuse rotative, ponceuse à bande, rabot …

– des machines stationnaires sur réservation : 3 toupies, dégauchisseuse, raboteuse, scie ruban, scie radiale, tenonneuse, mortaiseuse, ponceuse, ponceuse à bande, scie à panneaux, découpeuse laser Nos animateurs vous attendent pour vous faire visiter

Dès Vendredi après-midi de 14H à 21h ainsi que Samedi après-midi de 14h à 18h, Nous vous ferons visiter nos installations. Nous vous présenterons également le fonctionnement de l’atelier bois partagé .

HOLYWOOD ATELIER BOIS PARTAGÉ 88300 Neufchâteau Rue du 60ème Régiment d'Artillerie

