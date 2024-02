Holydanger • Feverchild • Moonball au Supersonic SUPERSONIC Paris, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Si vous aimez… Bloc Party, Sunny Day Real Estate, Citizen

HOLYDANGER (22h30)

(Indie rock – Paris, FR)

HOLYDANGER was born in Paris, France during the year 2021. After a few months locked up in a cave, they choose to team up with English producer Jim Spencer (New Order, The Charlatans…) and Abbey Road Studios’s engineer Franck Arkwright (Oasis, The Smiths, The Killers…) to give life to their first album : « The Ethereal Beauty ». Now they may be broke forever but hey, at least they sound fantastic. If you like 2000’s Uk and US pop/rock, please enjoy.

FFO / Si vous aimez : The Cure, Wet Legs, Cocteau Twins

https://holydanger.bandcamp.com/album/the-ethereal-beauty

FEVERCHILD (21h30)

(90’s emo – Ghent, BEL)

If you like emo from the nineties, you will love FEVERCHILD. The band captivates the sound and spirit of bands like Sunny Day Real Estate, Mineral and By A Thread. Their new EP is dropping this fall and it’s gonna be a banger.

FFO / Si vous aimez : Sunny Day Real Estate, The Get Up Kids, Christie Front Drive

https://feverchildband.bandcamp.com/

MOONBALL (20h30)

(Grunge – Marseille, FR)

MOONBALL explore l’équilibre entre le grunge et le rock alternatif. Formé par Nicolas Exposito, membre fondateur de LANDMVRKS, MOONBALL délivre une énergie brute spécifique à leur style, déployant des riffs agressifs et des mélodies entêtantes. Sorti mi-2023, leur premier EP « Mysterland » est influencé par des groupes tels que NIRVANA, BASEMENT, SUPERHEAVEN et met en valeur pour la première fois les capacités vocales d’Exposito en tant que chanteur principal. Cet EP saura satisfaire tous les anciens et les nouveaux fans du genre.

FFO / Si vous aimez : Nirvana, Basement, Superheaven

https://open.spotify.com/…/artist/1zssGmXcSwzfO2eVRrHOUj

———————————

Samedi 9 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/1HrXu1yEZ https://fb.me/e/1HrXu1yEZ

Holydanger • Feverchild • Moonball / Supersonic (Free entry)