Holy River Gospel – Concert Plerneuf, 15 mai 2022, Plerneuf.

Holy River Gospel – Concert Salle multifonction Rue des Fauvettes Plerneuf

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle multifonction Rue des Fauvettes

Plerneuf Côtes d’Armor Plerneuf

Le Comité des fêtes de Plerneuf organise une après-midi concert gospel avec le groupe Holy River Gospel, chorale créée en octobre 2015, basée à Saint-Brieuc et dirigée par Sonya Pinçon (chanteuse professionnelle jazz et gospel). Elle sera accompagnée par Phillipe Turbin.

Réservation possible par téléphone.

+33 6 17 32 45 15

Salle multifonction Rue des Fauvettes Plerneuf

