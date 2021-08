Paris L'international île de France, Paris HOLY PILLS / Panthers / Red Is Dead L’international Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

HOLY PILLS / Panthers / Red Is Dead L’international, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 20h à 23h

payant

Existant depuis 2016, autodidacte aux influences rock 70’s à nos jours et funky/groove, HOLY PILLS tend ses compositions vers du rock alternatif à riffs mélodiques. L’INTERNATIONAL présente: ► Holy Pills (Rock alternatif, Paris) * RELEASE EP PARTY * Existant depuis 2016, autodidacte aux influences rock 70’s à nos jours et funky/groove, HOLY PILLS tend ses compositions vers du rock alternatif à riffs mélodiques. Lauréat du tremplin des Jeunes Talents Vincennois en avril 2016, les “SAINTES PILULES” sortent leur 1er EP “Turbulence”. Après avoir fait danser Paris (Bus Palladium, Batofar, Supersonic, Truskel…), le groupe présente son deuxième EP 6-titres ! ► Panthers2.0 (Punk Roar, Neuilly-Plaisance) Avec ces gaillards-là sur scène, il est préférable de vous prévenir : tout peut arriver. C’est bien simple, ce n’est pas un groupe de rock, c’est une meute d’enragés qui distille sur scène un rock puissant et ravageur teinté de punk, de pop rock et même de hard rock. ► Red Is Dead (Punk Ouvert // Paris) Red Is Dead est un trio assoiffé de scène, de vibration, d’adrénaline, de sensations fortes et de produits laitiers, fatalement ! Depuis 2010, une seule envie faire perdre 10 litres en sueur et autre a un public de plus en plus nombreux ! Et ils ne touchent pas aux groupies, parce qu’elles ne veulent pas… Concerts -> Rock L’international 5 rue Moret Paris 75011 Contact :L’international 0672232981 direction@linternational.fr https://www.facebook.com/events/386442265876692/ Concerts -> Rock Musique

Date complète :

2021-10-07T20:00:00+02:00_2021-10-07T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'international Adresse 5 rue Moret Ville Paris lieuville L'international Paris