Holy Boat ,Saison 9 , Marseille Un Catamaran de 300 mètres carrés qui t’embarque pendant 3h30 heures de DJ set ( Deep House , tech house , melodic techno , italo ) Balade en mer , Aperoooo , Sunset , Lunch Box , Music … Bienvenue à bord ! ▬▬▬▬▬▬ PROGRAMME ▬▬▬▬▬▬ ► Samedi 7 Mai , Grand Opening Saison 9 ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE , DIYNAMIC ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) ► Dimanche 15 Mai ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE , DIYNAMIC ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) ► Dimanche 22 Mai ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE , DIYNAMIC ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) ► Samedi 28 Mai ( 19H30/23H00) Chris Gavin ( Marseille ) & Friends ▬▬▬▬▬ Tarifs ▬▬▬▬▬ Lien preventes : [https://www.resa-levantin.fr](https://www.resa-levantin.fr) Tarif : 40 euros ( lunch Box , hors boisson ) PARKING : Q-Park Vieux Port / Hôtel de Ville – Marseille Passage Pentecontore 13002 MARSEILLE

