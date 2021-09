Marseille LE LEVANTIN Bouches-du-Rhône, Marseille Holy Boat LE LEVANTIN Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Holy Boat , SEPTEMBRE 2021 , Marseille ↕ Un Catamaran de 300 mètres carrés qui t’embarque pendant 3h30 heures de DJ set ( Deep House , tech house , melodic techno , italo ) Ballade en mer , Aperoooo , Sunset , Lunch Box , Music … Bienvenue à bord ! ▬▬▬▬▬▬ PROGRAMME ▬▬▬▬▬▬ ► Samedi 11 Septembre ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) ► Dimanche 19 Septembre ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) INFORMATIONS REGLES SANITAIRES A RESPECTER POUR LES HOLY BOAT Comme vous le savez , le passeport sanitaire sera obligatoire et vérifié à l embarquement à partir de la Holy Boat du samedi 24 juillet !! Pass Sanitaire QR Code est OBLIGATOIRE L’utilisation de l’application STOPCOVID est fortement préconisée. Respect des règles sanitaires et de sécurité imposées et affichées sur place. PASS SANITAIRE POUR UN ACCEDER A LA HOLY BOAT UN PASS SANITAIRE VOUS SERA OBLIGATOIREMENT DEMANDÉ ACCOMPAGNÉ DE VOTRE PIÈCE D’IDENTITÉ Trois documents à présenter au choix, autrement dit une de ces trois preuves suffit ; ▪ L’attestation de vaccination contre le Covid, – 1 semaines après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; – 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen) ; – 2 semaines après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu la Covid. ▪ La preuve d’un test PCR négatif de moins de 48h ▪ La preuve d’un test antigénique négatif de moins de 48h COMMENT PRESENTER VOTRE PASS SANITAIRE : Les documents de preuve disposeront d’un QR code qui pourra être flashé à l’aide de l’application TousAntiCovid Verif par une personne de l’equipage . Cette application aura le niveau de lecture minimum avec juste les informations pass valide/invalide et nom, prénom, sans divulguer davantage d’information sanitaire. En version numérique : Chaque utilisateur peut intégrer ses preuves numérisées (QR code) dans le “Carnet” de l’application TousAntiCovid . En version papier avec QR-code : possibilité d’utiliser le pass sanitaire en format papier en présentant directement les différents documents demandés (test RT-PCR ou attestation de vaccination). C’est une période particulière, si on veut continuer à faire la fête tous ensemble , protégeons nous ! ▬▬▬▬▬ Tarifs ▬▬▬▬▬ Lien preventes : [https://levantin.regiondo.fr/croisiere-holy-boat](https://levantin.regiondo.fr/croisiere-holy-boat) Tarif : 40 euros ( lunch Box , hors boisson )

