Un Catamaran de 300 mètres carrés qui t’embarque pendant 3h30 heures de DJ set ( Deep House , tech house , melodic techno , italo ) Ballade en mer , Aperoooo , Sunset , Lunch Box , Music … Bienvenue à bord ! ▬▬▬▬▬▬ PROGRAMME ▬▬▬▬▬▬ ► Samedi 7 Aout ( 19H30 / 23H00 ) SPECIAL GUEST : DANI LLONGA from Bali GR3G ( Holy Boat ) CHRIS GAVIN ( Marseille ) ► Samedi 14 Aout ( 19H30/23H00) GR3G ( Holy Boat ) CHRIS GAVIN ( Marseille ) Romain R ( Marseille ) ► Dimanche 22 Aout ( 19H30/23H00) Special Guest KIKO ( AFTERLIFE ) Residents : LUCYE ( Holy Boat ) GR3G ( Holy Boat ) ► Samedi 28 Aout ( 19H30/23H00) Spécial guest : SMART ( icone ) Residents : GR3G ( Holy Boat ) ♫CLUBBING♫ LE LEVANTIN Quai du port, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

