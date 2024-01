Programme MBSR Réduction du stress par la pleine conscience – Holom Bordeaux, lundi 4 mars 2024.

Programme MBSR Réduction du stress par la pleine conscience – 30h de formation mars/avril 2024 Le stress nous empoisonne l’existence et fragilise notre santé ! Ce n’est pas une fatalité la pleine conscience peut vous aider ! C’est prouvé! 4 mars 29 avril, les lundis Holom sur inscription 10 participants maximum 390€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-04T09:00:00+01:00 – 2024-03-04T11:30:00+01:00

Fin : 2024-04-29T09:00:00+02:00 – 2024-04-29T11:30:00+02:00

Le programme MBSR pour quoi ?

Insomnies, dépression, migraines, douleurs, eczéma le stress nous empoisonne l’existence et fragilise notre santé ! Ce n’est pas une fatalité la pleine conscience peut vous aider! C’est prouvé!

Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé que l’’entraînement à la méditation de pleine conscience permet de :

• Réduire le stress personnel, familial ou professionnel (y compris les risques de burn-out)

• Prévenir les maladies dues au stress (psoriasis, eczéma, tension artérielle…)

• Vivre mieux des douleurs chroniques, une maladie, un deuil

• Trouver de la ressource face à des changements de vie importants naissance, retraite, divorce

• Réguler des émotions difficiles peur, anxiété, tristesse, colère, honte, manque d’estime de soi…

• Soutenir un travail thérapeutique ou les suites d’une dépression, troubles relationnels

• Réguler des troubles du sommeil, fatigue, maux de tête …

• Réguler les troubles du comportement (TDAH, troubles alimentaires, impulsivité…)

• Le désir de faire de la prévention, de prendre soin de soi

• Apprendre à méditer dans un cadre laïc

• Faciliter la prise décision et soutenir l’action dans tous les domaines de la vie

Le programme MBSR c’est quoi ?

Le programme MBSR* (*Mindfulness Based Stress Reduction ou en français « Réduction du Stress Basée sur la Pleine Conscience ») est un protocole de 8 semaines dédié à la réduction de stress pour notre santé, basé sur une pratique approfondie de la méditation de pleine conscience.

Il permet aux participants d’apprendre à répondre de manière plus sereine au stress du quotidien, faire face à l’anxiété, aux douleurs chroniques, réguler leurs émotions et pensées négatives…Il leur permet également de développer leurs ressources de résilience et de bienveillance, envers eux-mêmes et les autres.

Ce protocole a fait l’objet de nombreuses validations scientifiques et médicales. Il est aujourd’hui pratiqué dans de nombreux centres hospitaliers à travers le monde.

Le programme MBSR pour qui ?

Le programme MBSR s’adresse à tout public.

Il est accessible à tous, aux personnes souhaitant débuter la méditation comme à celles qui pratiquent déjà, et qui désirent approfondir leurs connaissances et devenir plus autonome dans leur pratique.

Cette méthode permet en effet d’acquérir une solide expérience de la méditation de pleine conscience.

La participation au programme MBSR s’oriente généralement autour d’une ou plusieurs des thématiques suivantes :

• Meilleure gestion des émotions comme l’anxiété, la tristesse, la colère

• Réduction du stress (anxiété, ruminations, stress lié à la vie privée ou professionnelle)

• Amélioration des fonctions cognitives (clarté mentale, concentration, mémorisation, capacités d’apprentissage)

• Une meilleure communication et des relations plus nourrissantes (écoute, bienveillance)

• Motivation et recherche de sens

• Meilleure gestion des douleurs chroniques

• Meilleure gestion des addictions (alimentaires, alcool, substances…)

• Réduction des troubles du sommeil, de la fatigue chronique ou des maux de tête

• Une vie plus ancrée dans le présent, une vie plus riche

• L’envie de prendre soin de soi et de cultiver son bien-être

Le programme n’est pas une thérapie, mais, un entrainement visant à développer de nouvelles compétences dans la réduction du stress. Le programme MBSR ne se substitue pas à la médecine ou à un traitement médicamenteux. L’instructeur n’est pas un thérapeute.

Comment se déroule un cycle MBSR ?

Le travail se fait en groupe de 10 personnes maximum.

Un programme est composé de :

• 1 entretien individuel préalable à l’inscription afin de valider le projet

• 8 séances hebdomadaires d’une durée de 2h30 à 3h

• 1 journée de pratique et d’approfondissement (10h/17h)

• Entraînement quotidien de 45minutes à 1h pratiques formelles et informelles

• Des enregistrements audio, un manuel du participant et la supervision de l’instructeur

• Bilan à mi-parcours et un rdv individuel en fin de programme

Au total, ce sont environ 30 heures de formation dédiée à la méditation de pleine conscience.

A l’issue des 8 semaines, les bases d’entrainement et de pratique sont acquises. Elles permettent ensuite à chacun, en toute autonomie, de développer ses propres capacités de gestion du stress.

Comment se déroule une séance ?

Le programme MBSR se déroule sur 8 semaines consécutives à raison d’une séance hebdomadaire d’une durée de 2H30.

Les séances se dérouleront les lundi matin de 9h à 11h30.

Chaque séance est composée de :

• Pratiques formelles guidées méditations allongées, assises, mouvements conscients

• Pratiques informelles d’attention dans des situations de vie quotidienne

• Échanges sur l’expérience en duos et en groupe entier

• Apports théoriques sur le stress

• Travail personnel pour la semaine (45 minutes par jour environ)

Où et quand a lieu la formation ?

La formation se déroulera à la Maison des Praticiens du bien être HOLOM située 91, rue Camille Sauvageau 33 800 BORDEAUX.

Dates et horaires du lundi 4 mars au lundi 29 avril 2024 (sauf le lundi 22 avril période vacances scolaires)

Les séances se dérouleront en matinée de 09h à 11h30.

Journée silencieuse samedi 13 avril de 10h à 17h.

Le lieu de cette journée de retraite vous sera communiqué ultérieurement.

Quel est le prix de la formation ?

La formation est au tarif unique de 390€

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez me contacter au 06 99 15 70 16 ou audrey.orriere@gmail.com

Des ateliers découvertes sont également prévus sur inscription par téléphone ou par mail

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ 06 99 15 70 16 audrey.orriere@gmail.com Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

