Les Journées immersives – Pré et Ménopause Décomplexées Holom Bordeaux, 19 janvier 2024, Bordeaux.

Les Journées immersives – Pré et Ménopause Décomplexées 19 – 21 janvier 2024 Holom – Pré-vente jusqu’au 20 décembre 2023 : pack 3 jour à 300 euros

– Tarif normal : pack 3 jours : 330 euros

– Tarif à la journée : 120 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T09:00:00+01:00 – 2024-01-19T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-21T09:00:00+01:00 – 2024-01-21T18:00:00+01:00

Ces journées immersives et transformatrices “ Pré et Ménopause Décomplexées” vont vous permettre de :

– comprendre et intégrer cette transition,

– vous réapproprier votre corps et vos émotions,

– manifester votre puissance de femme,

– vous reconnecter à votre sécurité, votre confiance, votre intuition

– contribuer à partager l’énergie de votre renaissance avec d’autres femmes

– prendre soin de vous, vous chouchouter !

Tous les ateliers sont structurés autour de la théorie, de la pratique et du partage.

Détails des journées immersives:

Auberge espagnole à midi

Collation offerte le matin et l’après-midi

Le vendredi 19 janvier : “La physiologie de la ménopause”

9h à 13h : Anatomie utérine et hormonale

Anne-Caroline et Manon vont explorer avec vous l’anatomie utérine, la physiologie du système nerveux et les hormones de la ménopause.

13h à 18h : Le retour au plaisir

Anne-Caroline et Carine vous emmènent dans la sphère du plaisir : sortir des tabous, lever les interdits, apprivoiser votre libido/énergie de vie, libérer et danser votre utérus.

Le samedi 20 janvier : “Le corps et ses émotions”

9h à 13h : Les hormones dans tous leurs états

Manon et Carine vont booster vos hormones ! Au programme : retour aux bases nutritionnelles, libération des compulsions alimentaires, découverte des plantes pour réguler et apaiser, …

14h à 18h : Se réapproprier son corps

Béatrice et Carine vous proposent de retrouver votre souplesse mentale et physique face à la tempête hormonale et émotionnelle de la (pré)ménopause et de tonifier votre corps et votre esprit.

Le dimanche 21 janvier : “Nos précieux rituels”

9h à 13h : Miroir, mon beau miroir

Manon et Carine partageront avec vous des rituels précieux venus d’Orient qui sublimeront votre image et votre estime de soi, ici et maintenant.

14h à 18h : Se reconnecter au souffle sacré

Farah et Carine vont vous apprendre à respirer et à utiliser votre souffle de vie en pleine conscience à travers des rituels sacrés comme le yoga et la vocalisation du souffle profond.

Nombre de places limitées : votre inscription est validée lors du paiement.

Le paiement se réalise via le lien Helloasso ou par chèque

Pour le pack 3 jours, possibilité de payer en 2 fois par chèques

Toutes les infos sont dans le formulaire d’inscription, à demander à Carine

Intervenantes:

Carine Noël : Thérapeute Holistique – Gestion du stress émotionnel et relationnel

www.carinenoel.com

Farah Gaudin : Professeure de Yoga

https://yoga-mudita.com/

Manon Lavoix : Naturopathe, Réflexologue, spécialisée dans le bien-être menstruel et hormonal et Professeure de yoga

https://www.grainesdelune.fr/

Béatrice Valéro : Coach sportive

www.coachbea.net

Anne-Caroline Laporte : Professeure de danse, Coach thérapeutique, Créatrice Danse Utérine

www.ankadance.com

Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

préménopause ménopause

