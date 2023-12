Atelier enfants YOGA et ART Holom Bordeaux, 10 janvier 2024, Bordeaux.

Atelier enfants YOGA et ART Mercredi 10 janvier 2024, 14h00 Holom Tarif : 40 euros. Règlement à l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T14:00:00+01:00 – 2024-01-10T17:00:00+01:00

Après avoir avoir enseigné pendant 17 ans, en école primaire, aujourd’hui j’ai choisi de développer des activités qui permettent aux enfants d’accéder au bien-être, essentiel pour leur bon développement.

Déjà expérimentés en classe, j’ai constaté les nombreux bienfaits de la pratique artistique et du yoga. Alors, après une certification de 200h yoga, une formation spécifique yoga enfant et une formation en art-thérapie, je propose aujourd’hui des ateliers ludiques pour les enfants, les mercredis après-midi.

L’atelier débute par une 1h de yoga ludique, pour se relaxer, développer la confiance en soi, harmoniser le corps et l’esprit, développer la concentration, mieux gérer le stress et les émotions, s’en suivent 2h d’expression artistique pour développer la créativité et l’imagination, s’autoriser à exprimer ses émotions, s’évader et se détendre.

J’offre une véritable bulle de sérénité aux enfants, où joie et convivialité sont à l’honneur.

Tout le matériel est fourni, il suffit juste de venir avec son plus beau sourire, un vieux Tee-shirt ou une blouse (pour la pratique artistique) et une gourde.

Un petit goûter gourmand est offert à la fin de l’atelier.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 65 20 95 »}, {« type »: « email », « value »: « cocoonkids.yoga@gmail.com »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

yoga enfant expression artistique