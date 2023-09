Savoir repérer l’épuisement professionnel Holom Bordeaux, 25 novembre 2023, Bordeaux.

Savoir repérer l’épuisement professionnel Samedi 25 novembre, 15h00 Holom Sur inscription, 12 personnes maximum, 55 euros

Vous vous sentez en situation de mal-être au travail et vous vous demandez si vous n’êtes pas en situation d’épuisement ? Cet atelier est pour vous !

L’épuisement professionnel touche 1/3 des salariés en France.

Et vous, êtes-vous concerné(e) ? Est-ce qu’il n’arrive finalement qu’aux autres ? Souvent insidieux, l’épuisement professionnel s’installe petit à petit, et face au déni, il peut conduire jusqu’au burn-out.

Afin d’éviter cette situation difficile d’épuisement total des ressources physiques, émotionnelles et mentales, il est important de savoir repérer les signes d’épuisement et les situations à risques qui peuvent nuire à la santé.

Prendre conscience à temps d’une situation d’épuisement permet de mieux définir ses besoins et de mettre en place des changements bénéfiques à la santé et à l’épanouissement professionnel.

Grâce à l’art-thérapie et au coaching, cet atelier ludique va vous permettre de mieux connaître ce qu’est l’épuisement professionnel, les sources de ce mal-être et les possibilités d’ajustement pour l’éviter ou en rebondir.

Un petit cahier d’exercice et le matériel d’écriture seront fournis. Vous pouvez également venir avec votre cahier fétiche pour prendre des notes.

Après un rappel des grands enjeux de l’épuisement (symptômes à prendre en compte, situations à risque à savoir repérer), des exercices de bien-être vous seront proposés pour prendre du recul et envisager des solutions bénéfiques pour vous. Poésie, dessin et coloriage, mais également des exercices de relaxation, vous seront proposés pour prendre soin de vous et avancer vers l’épanouissement professionnel.

L’intervenante : Elodie Pelluard, l’Heure d’être vous.

07 71 78 33 78 – lheuredetrevous@gmail.com

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « email », « value »: « lheuredetrevous@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0771783378 »}] [{« link »: « https://www.lheuredetrevous.fr/a-propos »}, {« link »: « mailto:lheuredetrevous@gmail.com »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

Art-thérapie Coaching