Séance découverte d’hypnose Vendredi 24 novembre, 19h00 Holom 10€, réservation en ligne

L’hypnose, est-ce un mot, un état, une technique, quelque chose de magique, d’étrange ou de spectaculaire? Elle revient sur le devant de la scène depuis plusieurs années dans différents domaines, portant son lot de mythes, d’images que l’on s’en fait et de promesses plus ou moins sérieuses.

L’hypnose, être en état d’hypnose, cette expérience intérieure est propre à chacun, ce qui la rend peu descriptible. Ainsi, je vous propose de venir participer, observer, écouter et bien entendu. expérimenter ce qui pourrait bien se cacher derrière cette formule polysémique.

Ma pratique se tournant vers des applications professionnelles, je vous propose d’expérimenter afin de découvrir une perspective des applications possibles.

Nous pourrons parler de charge mentale, du stress, de la transition professionnelle et de gestion des émotions, de conflits, d’auto-sabotage ou encore de difficultés à prendre des décisions.

Cette séance se basera à la fois sur des échanges, des expériences hypnotiques et des exercices d’auto-hypnose pratiques.

Arnaud TEXIER est praticien en hypnose, spécialiste des facteurs de risques psychosociaux au travail, il utilise l’hypnose dans le cadre :

de conflits professionnels et de difficultés relationnelles,

et de difficultés relationnelles, de processus d ‘auto-sabotage ,

, et de difficultés à la prise de décision.

Tarif,: 8,25 euros (+1,73 frais), billet électronique via Evenbrite, groupe jusqu’à 6 personnes (petit groupe pour plus d’interactions et de souplesse). Amenez quelques feuilles de papier pour les exercices, rien d’autres, vous êtes déjà prêts.

En cas de questionnement, je vous invite à me joindre par téléphone (07 65 87 85 64), je répondrai avec plaisir à vos interrogations !

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 65 87 85 64 »}, {« type »: « link », « value »: « https://buff.ly/46GqZX4 »}] [{« link »: « https://goo.gl/maps/6uUEybem2oPALfhL8 »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Les-100-voies-contraires-Hypnose/100092746824444/?sk=events »}, {« link »: « https://buff.ly/46J685w »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:30:00+01:00

