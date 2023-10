« SAMHAIN » Holom Bordeaux, 31 octobre 2023, Bordeaux.

« SAMHAIN » Mardi 31 octobre, 20h00 Holom 25€

Une invitation à céléber « Samhain », le nouvel an de Sorcières grâce à des rituels, la visualisation, l’écriture et la musique. Prendre du temps pour soi, en profitant de l’énergie de cette nuit magique, pour formuler ses voeux et planter les graines de sa vision.

« Samhain » est un moment énergétique puissant et magique. Propice à l’introspection et aux rituels. Symbolise de la porte à franchir entre la saison claire et la saison sombre. Un moment de recueillement où l’on prend le temps d’honorer les défunts, les esprits, les guides. Une fête sacrée qui marque la fin et le début de la nouvelle année magique. Le vieux soi est invité à mourir au monde pour laisser place au nouvel initié.

Julie est professeur de yoga et thérapeute holistique. Elle est une Amoureuse & sa mission d’être est de vivre, d’oser & d’aimer. Sa vocation est d’accompagner les êtres humains vers la reconnexion à leurs corps, vers plus de présence à leurs sensations afin qu’ils prennent conscience de leur beauté, leur puissance & leurs talents. Elle invite les êtres humains à s’inspirer & s’imprégner de la beauté, de la puissance & de l’unicité de la nature & ainsi reconnaître le rôle & l’importance de chaque être vivant. Pour se dire un jour « Fuck ! I Did It ! »

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.holom.fr Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T20:00:00+01:00 – 2023-10-31T21:30:00+01:00

