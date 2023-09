Médecine* des couleurs Holom Bordeaux, 22 octobre 2023, Bordeaux.

La médecine* des couleurs

La médecine des couleurs est une médecine que je côtoie de très près dans mon métier en créant quotidiennement des palettes. Mon activité professionnelle est une véritable chasse aux trésors colorimétrique ! C’est pourquoi j’ai eu envie d’aller à leur rencontre en explorant l’univers passionnant de la psychologie chromatique, c’est à dire la manière dont les couleurs influencent nos émotions, nos comportements, notre imaginaire.

Cette étude m’a permis de découvrir que les couleurs sont à la fois des énergies, des gardiennes et des conteuses d’histoire qui véhiculent des messages très spécifiques et nous accompagnent au quotidien. Nous les portons sur nos vêtements. Nous les mangeons. Nous les ressentons à chaque fois que nous sommes émus devant un ciel bleu, des yeux noisette ou la lumière d’un coucher de soleil. Mais les connaissons-nous vraiment ?

Reconnues dans les médecines traditionnelles anciennes, orientales et européennes jusque dans les études neuro-scientifiques modernes, employées par certains designers et architectes pour améliorer notre bien-être au quotidien, les vertus thérapeutiques et énergétiques des couleurs ne sont plus à prouver. Elles permettent de stimuler nos sens, favoriser les connections émotionnelles et neurologiques et offrir des expériences significatives qui nous élèvent et nous stimulent mentalement, physiquement, socialement et spirituellement.

Que vous soyez professionnels des métiers visuels, ou bien simplement curieux et appelés par cette experience, vous êtes les bienvenus dans cette immersion dans l’univers magique des couleurs. Cet atelier ne nécessite aucun pré-requis.

Ensemble, nous allons apprendre à :

– Décoder les messages des couleurs, apprivoiser leur langage en s’interrogeant sur les éléments présents dans la nature, les codes culturels et notre expérience personnelle

– Ouvrir des espaces rituels autour de la couleur pour entrer en connexion avec ces énergies et accueillir leurs vertus équilibrantes au quotidien

– Redécouvrir notre environnement et la variation infinie de teintes qu’il offre à la vue. Conscientiser notre interaction avec chacune d’entre elles pour qu’elles nous accompagnent et nous soutiennent.

Situé à mi-chemin entre méditation et création intuitive, cet atelier s’appuie sur :

– L’histoire, l’usage et la symbolique des couleurs à travers le monde

– L’influence de l’esthétique sur la santé et le bien-être de nos jours

– La création d’espaces rituels

– La contemplation consciente

Le déroulement :

Un cercle d’ouverture et de fermeture vous seront proposés au début et à la fin de l’atelier. Nous commencerons par une relaxation pour rentrer en douceur dans l’univers des couleurs, puis nous aborderons quelques aspects théoriques avant de nous lancer dans la pratique, à mi-chemin entre création et rituel, pour intégrer en conscience !

Tout le matériel est fourni, prenez simplement avec vous une tenue confortable.

L’intervenante : Je m’appelle Sara, je suis artiste plasticienne spécialisée dans la peinture murale et l’étude des couleurs ! Diplômée en design graphique, j’ai enseigné la psychologie chromatique en école d’Arts Appliqués et je souhaite aujourd’hui proposer des formats d’initiation plus intimistes. Retrouvez mon univers ici : wildtales.fr

ou sur insta : @sarawildtales

* « Médecine » est ici à comprendre dans le sens premier des médecines traditionnelles des peuples, comme dans l’expression amérindienne « homme-médecine »… il ne s’agit en aucun cas de pratique médicale ! En cas de maladie, consultez votre médecin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

