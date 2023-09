Journée détente et slow life Holom Bordeaux, 22 octobre 2023, Bordeaux.

Journée détente et slow life Dimanche 22 octobre, 08h30

Envie de ralentir, de quitter la routine, de te détendre, de te poser et prendre soin de toi ?

Je te propose une journée détente, yoga et art, brunch et collation inclus, dans un joli studio, où tu vas pouvoir : régénérer ton corps et ton esprit, retrouver une bonne respiration, apaiser le mental, mieux faire circuler ton énergie, rencontrer ou développer ta créativité, te déposer dans ton intériorité, mais aussi passer un joli moment et partager avec d’autres femmes dans la joie et le coeur.

Il y aura du yoga Nidra, du Kriya yoga, du pranayama, du Vinyasa doux, un délicieux brunch, de la pratique artistique, une collation et à nouveau du yoga pour finir la journée, des temps de méditation guidée et des pauses bien sûr. Quelques surprises aussi…

Muriel, je serai ta guide pour cette journée « bien-être ». Diplômée Green Yoga 200h et actuellement en fin de formation ‘Art-thérapie », je te partagerai mes 2 passions (le yoga et la pratique artistique), lors de cette journée.

A travers ton expérience, tu comprendras pourquoi j’associe ces 2 disciplines, tant elles sont complémentaires et les bénéfices nombreux…

Viens me retrouver dans ce joli studio très cocooning, pour un doux moment rien que pour toi, car tu es la personne la plus importante de ta vie !!

Pas de niveau de yoga exigé, je m’adapte à chacune, et pas besoin d’être une une artiste confirmée.

Journée ouverte aux femmes. Le Matériel est fourni, yoga et art, brunch et collation inclus… Prévoir simplement sa gourde !

Participation libre et en conscience, entre 80 et 120 euros la journée, tout compris. Sur inscription. 6 places disponibles.

Muriel Rondeau : 07 69 65 20 95 / cocoon.needs.yoga@gmail.com

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:30:00+02:00 – 2023-10-22T19:30:00+02:00

yoga bien-être