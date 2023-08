(Re) trouvez la sérénité après le rush de la rentrée Holom Bordeaux, 23 septembre 2023, Bordeaux.

Chaque année, la rentrée scolaire est source de stress pour beaucoup de monde. Il faut retrouver un rythme plus soutenu, fini la slow life des vacances, la reprise est rude et apporte son lot de tensions et d’anxiété.

Nous vous proposons un atelier autour de l’hypnose afin de vous aider à repérer les signaux du stress, les comprendre pour mieux les gérer. Non seulement nous vous guiderons afin de relâcher toutes vos tensions mais nous vous donnerons une boîte à outil vous permettant de faire face au stress dans votre quotidien.

Ne subissez pas le stress mais apprenez à le dominer pour être acteur de votre vie, une vie sereine

Cet atelier s’articulera en 3 phases :

* Présentation autour du stress : qu’est que le stress et comment se manifeste t’il ? Quels sont les effets sur votre corps et votre esprit ?

* Méditation hypnotique pour retrouver calme et sérénité

* Proposition d’outil pour apprendre à gérer le stress au quotidien et prolonger les bienfaits de cet atelier

L’hypnose que nous vous proposons est l’hypnose Ericksonienne reconnue comme la plus performante des thérapies brèves.

L’hypnose est une technique de relaxation profonde permettant de (re) lâcher le mental pour permettre à l’inconscient de révéler ses propres ressources afin de régler une problématique comme la gestion du stress.

L’hypnose est un état naturel que nous expérimentons tous chaque jour comme par exemple lorsque nous sommes absorbés par nos pensées au point de ne plus rien percevoir autour.

Alors, prêts à prendre soin de vous ? allez venez on vous embarque avec nous dans notre bulle de confiance et de sérénité pour une vie plus légère.

Grâce à notre approche, nos expériences et notre complémentarité, on vous garanti un beau voyage à l’intérieur de vous même dont vous sortirez transformé !

Nous sommes Aurélie et Valérie et nous vous proposons une expérience immersive à travers cet atelier à 2 voix pour 2 fois plus d’efficacité dans le processus et un résultat plus en profondeur.

Aurélie Mesplet – Hypnose Ericksonienne et hypnose spirituelle- 06 98 95 46 49

www.aurelie-mesplet.fr

Valérie Lorenzo – Hypnothérapeute et praticienne Kobido

www.valerie-lorenzo.fr

Réservation sur Eventbrite : https://www.eventbrite.com/e/billets-re-trouvez-la-serenite-apres-le-rush-de-la-rentree-707852033487?aff=oddtdtcreator

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-re-trouvez-la-serenite-apres-le-rush-de-la-rentree-707852033487?aff=oddtdtcreator »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

gestion du stress hypnose