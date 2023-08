Le pouvoir des habitudes sur notre santé : comment changer ? Holom Bordeaux, 19 septembre 2023, Bordeaux.

Le pouvoir des habitudes sur notre santé : comment changer ? Mardi 19 septembre, 18h30 Holom Prix de lancement : 35€

Vous êtes un inconditionnels de la procrastination et vous voulez profiter de l’élan de la rentrée pour réussir à mettre en place de nouvelles habitudes, c’est le moment !

Grâce à cet atelier, vous allez découvrir une nouvelle méthode pour enfin réussir à passer à l’action et maintenir le changement sur le long terme de nouvelles habitudes !

Vous comprendrez comment fonctionnent les habitudes et quels sont vos freins au changement. On vous livre des outils simples et efficaces tirés de nos expériences et pratiques respectives ainsi que des recherches que nous avons fait pour mettre en place les changements dont vous avez besoin.

Redevenez acteur de votre santé, libérez vous de vos mauvaises habitudes et boostez votre capacité d’action !

Laissez vous portez par l’énergie du groupe (6 personnes) dans une ambiance conviviale pour tirer le maximum de bénéfices de l’expérience de chacun.

On se retrouve le mardi 19 septembre à 18h30 pour vous permettre de vivre une rentrée avec des changements concrets afin d’améliorer votre santé.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-pouvoir-des-habitudes-sur-notre-sante-comment-changer »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T20:30:00+02:00

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T20:30:00+02:00

Habitudes santé