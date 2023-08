Atelier enfant « bien-être » YOGA et ART Holom Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Atelier enfant « bien-être » YOGA et ART Holom Bordeaux, 13 septembre 2023, Bordeaux. Atelier enfant « bien-être » YOGA et ART Mercredi 13 septembre, 14h00 Holom Sur inscription. Règlement à l’inscription. 40 euros/enfant Atelier d’initiation au yoga (1heure) et pratique artistique (2h) pour se détendre, se connecter à soi, tester et peut-être découvrir une activité pour les grandes vacances. Yoga ludique adapté aux enfants : des jeux avec le souffle et la respiration, des postures qui sont les mêmes que pour les grands mais ont chacune leur petite histoire, que l’on peut parfois jouer à plusieurs…

: des jeux avec le souffle et la respiration, des postures qui sont les mêmes que pour les grands mais ont chacune leur petite histoire, que l’on peut parfois jouer à plusieurs… Pratique artistique libre : une pratique de recentrage et de détente, en toute liberté autour d’un thème. Peinture, pastels… Chacun repart avec sa création. Infos pratiques :

Atelier de 3 h destiné aux 6-8 ans

8 participants maximum

Tarif : 40€ par enfant

Venir en tenue où l’on est à l’aise pour les mouvements (legging ou jogging). Apporter une gourde et un grand T.shirt ou blouse pour l’art plastique. Muriel Rondeau, Cocoon kids : « Professeur des écoles en primaire durant 17 ans, je consacre désormais toute mon énergie au bien-être des enfants, notamment en introduisant le yoga à l’école. Je suis en cours de formation à l’art-thérapie pour mieux les aider à l’expression de soi. » Contact et inscriptions : cocoonkids.yoga@gmail.com, 07 69 65 20 95 Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « email », « value »: « cocoonkids.yoga@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769652095 »}] [{« link »: « mailto:cocoonkids.yoga@gmail.com »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-09-13T14:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00 Yoga enfant bien-être Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Holom Adresse 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Holom Bordeaux latitude longitude 44.832026;-0.562762

Holom Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/