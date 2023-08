Atelier initiation Yoga enfant Holom Bordeaux, 9 septembre 2023, Bordeaux.

Atelier initiation Yoga enfant Samedi 9 septembre, 15h00 Holom Sur inscription, 3 créneaux horaires au choix : 15-16h / 16-17h / 17-18h Tarif unique : 12 euros

Pour une rentrée toute en douceur…

Je propose un atelier d’initiation au yoga pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Sur inscription, 3 créneaux horaires au choix : 15-16h / 16-17h / 17-18h

Sur une séance de 45 minutes, j’offre aux enfants la possibilité de découvrir la pratique du yoga sous une forme ludique et joyeuse.

Ils découvriront quelques postures de base et prendront conscience de leur respiration, essentielle à la pratique du yoga et à la détente.

Je suis Muriel Rondeau, professeure des écoles encore récemment, je me suis reconvertie et formée au yoga enfant, pour apporter le bien-être à la maison et en classe. Mon expérience avec les enfants m’a convaincu des nombreux bienfaits sur la gestion des émotions et du stress, sur l’augmentation de la concentration, de la confiance en soi et de l’estime de soi, le sommeil…

C’est une discipline fabuleuse pour le bien-être des enfants. Alors, pour retourner à l’école dans les meilleures conditions et trouver une nouvelle activité, venez essayer !!!

Atelier mixe.

Venir en tenue pour être à l’aise dans les mouvements et apporter une gourde ou bouteille d’eau…

Muriel Rondeau : 07 69 65 20 95 / cocoonkids.yoga@gmail.com

Muriel Rondeau : 07 69 65 20 95 / cocoonkids.yoga@gmail.com

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

