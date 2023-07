Yoga Holom Bordeaux, 24 juillet 2023, Bordeaux.

Yoga 24 juillet – 25 décembre, les lundis Holom 15€ ou forfait 4 cours 44€ (valable 3 mois)

Travail des muscles profonds, des tissus conjonctifs (ligaments, articulations, cartilages, …). Accessible à tous. Complémentaire des pratiques plus intenses. Guérisons physiques & émotionnelles. Amélioration de la qualité du sommeil. Prise de conscience des limites & des besoins. Maintient des postures de 3 à 5 minutes. Immobilité du corps & de l’esprit.

Julie est professeur de yoga et thérapeute holistique. Elle est une Amoureuse & sa mission d’être est de vivre, d’oser & d’aimer. Sa vocation est d’accompagner les êtres humains vers la reconnexion à leurs corps, vers plus de présence à leurs sensations afin qu’ils prennent conscience de leur beauté, leur puissance & leurs talents. Elle invite les êtres humains à s’inspirer & s’imprégner de la beauté, de la puissance & de l’unicité de la nature & ainsi reconnaître le rôle & l’importance de chaque être vivant. Pour se dire un jour « Fuck ! I Did It ! »

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

