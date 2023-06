Rencontre avec ton périnée féminin et masculin Holom Bordeaux, 1 juillet 2023, Bordeaux.

Rencontre avec ton périnée féminin et masculin Samedi 1 juillet, 10h00 Holom 45€

Prendre le temps durant ces 3 heures de découvrir l’anatomie de notre périnée masculin et féminin, de le rencontrer par la respiration et la méditation de pleine conscience.

Prendre le temps de poser des mots sur nos sensations, nos expériences et plus en toute bienveillance, sans tabou et sans jugement.

Au plaisir de vous accompagner dans cette rencontre merveilleuse de votre « vous » profond, votre socle!!!

Inscription par message ou texto au 06.17.02.17.34.

45€ l’atelier de 10h à 13h.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T13:00:00+02:00

