Journée bien-être au féminin Dimanche 25 juin 2023, 09h00 Holom

11 places – 99€ la journée, ou 139€ avec option massage Kobido.

Entrez dans une bulle de douceur, parfaite pour vous ressourcer. Développer la connaissance de soi et révéler de nouveaux potentiels.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

09 53 53 63 99 http://www.holom.fr

Déroulement de cette belle rencontre :

Matin 9h – 13h :

Accueil – 30’ autour d’un thé/café et collation (à votre disposition tout au long de la journée)

Cercle d’ouverture – 1h

Yoga – 1h

Colorimétrie – 1h15

Pause déjeuner de 13 à 14h : Formule libre, vous pouvez apporter votre repas et déjeuner sur place ou bien découvrir les restos sympas des alentours.

Après-midi 14h – 18h30 :

Fleurs de Bach – 2h

Sophrologie – 1h

Cercle de clôture – 45’

Option cocooning : Massage Kobido en soin individuel – 1 à 2h

Unique pré-requis : avoir à coeur de créer ensemble un espace d’écoute et de bienveillance. La journée pourra accueillir 11 participantes maximum et verra le jour avec un minimum de 6 participantes. Tarifs journée : 99€ ou 139€ avec option massage Kobido.

Contenu des ateliers :

Cercles de femmes avec Alexandra, 1h puis 45′ :

Autrefois les femmes se réunissaient et se transmettaient leur savoir et leurs connaissances.

Ces cercles vous permettront de vivre un moment rien que pour vous et de déposer votre vécu.

Les cercles sont souvent porteurs de transformation.

Yoga avec Alexandra, 1h :

Venez vivre un temps de méditation et de yoga pour vous reconnecter à vous et à votre corps.

Colorimétrie avec Charlotte, 1h15 :

Découvre la palette de couleurs qui mettra en valeur ton teint, fera scintiller tes yeux et illuminera ton visage pour te sentir belle en toutes circonstances.

Fleurs de Bach au féminin avec Eugenia, 2h :

Découvrez ce système de soin naturel, à travers une sélection de 5 fleurs adaptée à la vie de femme.

Guidées par l’intervenante, vous apprenez à sélectionner vos élixirs afin de préparer votre mélange de fleurs.

Vous repartez avec des connaissances de base, du savoir faire et votre flacon personnalisé.

Vous voilà prête pour débuter un voyage de 3 semaines…

Sophrologie avec Laure, 1h :

Un temps pour soi, se recentrer, évacuer les tensions physiques et émotionnelles pour installer le calme.

Au programme : mouvement dynamique adapté aux possibilités de chacune, relâchement musculaire, et visualisation positive.

Massage Kobido avec Elsie, 1-2h :

Un moment doux et régénérant avec un massage japonais du visage Kobido dont la gestuelle précise et variée permet d’accéder à un profond repos holistique et de révéler sa bonne mine.

Les séances sont proposées en parallèle de chaque atelier (excepté les cercles de parole) dans une salle dédiée séparée pour préserver l’intimité.

4 créneaux horaires disponibles à réserver au +33 (0) 7 54 10 71 24 : 10h30 /12h /14h /16h

Cinq intervenantes passionnées :

Alexandra Dupart, Enseignante en yoga, yoga prénatal, Accompagnement parentalité, Coaching de vie

www.yogaetcoaching.fr

Charlotte Paramo, Conseillère en images certifiée de l’école supérieure de relooking

www.charlies-bordeaux.fr

Eugenia Di Maio, Conseillère agréée (BFRP) & Formatrice en fleurs de Bach, Thérapeute TBSI

www.therapiesbrevesbordeaux.com

Laure Monneret, Sophrologue et Sophro-pédagogue, Coach pour adolescents et adultes.

Laure Monneret-Sophrologue (page Facebook)

Elsie Lapointe, Praticienne certifiée en massage japonais du visage Kobido

www.elsielapointe.com

Plus d’infos auprès de :

Elsie +33 (0)7 54 10 71 24 / Eugenia +33 (0)7 60 28 73 15



