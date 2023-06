Yoga & Ayurveda : se préparer à l’été Holom Bordeaux, 24 juin 2023, Bordeaux.

Yoga & Ayurveda : se préparer à l’été Samedi 24 juin, 10h00 Holom Sur inscription jusqu’au mercredi 21 juin, nombre de places limitées 40€

L’ Ayurveda est la medecine traditionnelle indienne, c’est la science de la vie. Méthode de santé holistique, elle prend en compte toutes les facettes de l’être humain : corps, âme et esprit, en connexion avec le monde qui nous entoure. En permettant une meilleure compréhension de notre fonctionnement, elle nous apprend à trouver les racines de nos problèmes, et nous aide à les prévenir pour conserver un état de bien être naturel.

En nous reconnectant à notre corps et à son environnement, L’Ayurveda nous permet de vivre en harmonie au rythme de la nature. Nous devenons les acteurs de notre santé et de notre équilibre!

Dans cet atelier, nous explorerons la dynamique de la saison estivale à la lumière de l’Ayurveda. Saison de la chaleur, du rayonnement et de l’expansion, l’été est dominé par le dosha Pitta, (éléments feu et eau). La sécheresse de la terre se ressent dans nos corps dont le feu n’est plus contenu par l’eau, entrainant diverses aggravations de Pitta.

Vous apprendrez les conseils, routines et rituels adaptés à l’été afin de capitaliser l’énergie de cette saison pour ne pas laisser la chaleur tout consumer et être en forme tout le reste de l’année! La pratique de Yoga nous amènera à harmoniser les énergies de la saison et à rayonner depuis le cœur.

Au programme :

pratique de yoga adaptée à la saison, suivi d’une relaxation sonore

échanges sur l’Ayurveda

partage d’une boisson ayurvédique bienfaisante

conseils, routines et rituels

Je suis Audrey, professeure de Yoga et thérapeute holisitque en Ayurveda. Je vous accompagne sur le chemin de la santé naturelle pour retrouver équilibre et vitalité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

