Atelier d’hypnose : Apprendre à gérer sa charge mentale sans effort ! 23 juin – 28 novembre Holom Sur inscription via Eventbrite, à partir de 22 euros

La charge mentale nous concerne tous et parfois, elle nous pèse et nous empêche d’agir. Nous recevons plus de 300 informations par jour, celles-ci sont autant de démarrages de processus cognitifs qui consomment notre énergie et usent nos capacités de concentration.

Et s’il était possible d’apprendre, sans effort, votre manière de gérer votre charge mentale, dans un moment agréable, où il n’y a rien à faire, rien à savoir, simplement à se laisser aller à une curiosité presque enfantine, à l’exploration de ce mécanisme à l’aide de la pratique de l’hypnose Ericksonienne ?

L’hypnose est un état naturel que nous vivons subtilement toutes les 90 minutes. Mes techniques visent à amplifier cet état afin de créer des espaces d’apprentissages plaisants, ludiques et utiles, à faible coût temporel et à faible charge mentale pour les participants.

OBECTIFS :

apprendre à évaluer corporellement la charge mentale

apprendre à réduire la charge mentale grâce à un exercice d'auto-hypnose

rendre automatique ces apprentissages sans avoir à y penser.

Je vous accompagne dans votre expérience personnelle de manière à ce que celle-ci soit plaisante et utile pour vous. Je vous propose une expérience en groupe afin d’enrichir et de renforcer les expériences personnelles.

Cette expérience a pour but de susciter des apprentissages qui soient pratiques, utiles et applicables dans votre quotidien. Les cas de difficultés « majeures » nécessitent un accompagnement individualisé.

En cas de questionnement, je vous invite à me joindre par téléphone (07 65 87 85 64), je répondrai avec plaisir à vos interrogations !

Je vous attends pour l’ouverture de cet espace d’apprentissage le mardi 28 novembre à 19h00 !

Arnaud TEXIER est praticien en hypnose, spécialiste des facteurs de risques psychosociaux au travail, il utilise l’hypnose dans le cadre :

de conflits professionnels et de difficultés relationnelles,

et de difficultés relationnelles, de processus d ‘auto-sabotage ,

, et de difficultés à la prise de décision.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T16:30:00+02:00 – 2023-06-23T17:00:00+02:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

