Ma déesse intérieure – Atelier d’astrologie Holom, 17 juin 2023, Bordeaux.

Sur réservation. Prérequis: connaître ta date, heure et lieu de naissance. Un samedi par mois. 4 à 6 participantes. Atelier d’une journée. Tarif: 90 euros

Athéna, Aphrodite, Vesta, Junon, Cérès, Psyché, Artémis… laquelle est importante pour toi ? Quel message a t-elle à t’apporter aujourd’hui ?

Ton potentiel est immense, le sais-tu ? A travers cette série d’ateliers, j’aimerais te donner des outils pratiques et concrets pour te connaître, t’accepter telle que tu es et t’épanouir dans ta vie de femme. L’astrologie est une voie d’évolution qui permet d’aller à l’essentiel et de prendre confiance en soi. Si le coeur t’en dit, viens nous rejoindre. Dans une ambiance cocooning entre femmes, nous partirons à la découverte de chacune d’entre vous, à l’aide de vos cartes du ciel de naissance.

Au programme ce samedi :

Pars à la découverte de ta déesse intérieure: **Athéna, Aphrodite, Vesta, Junon, Cérès, Psyché, Artémis… laquelle est importante pour toi ? Quel message a t-elle à t’apporter dans ta vie aujourd’hui ? Comment vivre ses atouts dans ta vie ?

Je t’enseignerai ce que chaque déesse porte en elle et celle qui te guide en particulier, d’après ton thème natal. Tu repartiras avec une meilleure connaissance de toi-même, de tes blocages, de tes forces et des clés à mettre en oeuvre dès à présent pour prendre confiance en toi.

Atelier ouvert aux débutants ou avancés

Nous finirons l’atelier par un tirage d’oracle pour chacune.

J’étudie, pratique et transmets une astrologie simple et holistique depuis plus de 25 ans.



