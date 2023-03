Formation de communication consciente Holom, 17 juin 2023, Bordeaux.

Formation de communication consciente 17 et 18 juin Holom 180€ pour les 2 jours. Un acompte de 60€ validera votre inscription

Je vous propose 2 jours d’immersion au coeur de l’humain pour se rencontrer soi et rencontrer l’autre, avec l’objectif de découvrir des clefs pour une communication plus consciente.

Parce que la communication est confondue avec la relation, il nous est souvent difficile d’inter-agir ensemble de façon calme et consciente. Nous sommes la plupart du temps en réaction et nous ne savons pas être réellement à l’écoute de l’autre.

D’autre part, l’assertivité (confiance en Soi et respect de l’autre) dont nous avons tant besoin, ne nous a pas été enseigné à l’école, ni dans nos familles. C’est pourquoi les relations humaines sont tellement empreintes de violences ordinaires, voir d’états conflictuels, ou de ruptures. Ce n’est pas l’amour qui vient à manquer, c’est notre piètre capacité à communiquer dont il est question, du fait d’un manque de connaissance de l’humain, ainsi que d’un manque de savoir-faire et de savoir- être.

Nous allons donc alterner au cours de ces 2 jours, des explications théoriques et des expériences pratiques.

AU PROGRAMME

– Nous ferons la différence entre l’état communicant et la relation d’un point de vue théorique et pratique;

– Nous expérimenterons l’assertivité;

– Nous verrons comment nous pouvons adopter une posture plus juste;

– Nous prendrons conscience de l’importance du langage non verbal et nous en ferons l’expérience;

– Nous verrons à quel point la validation et la reformulation sont essentielles;

– Nous explorerons une nouvelle manière d’être en connexion à partir de vos expériences de vie.

LES OBJECTIFS

– Améliorer sa qualité de communication et d’écoute au sein de la famille, du couple, de l’entreprise…

– Ajuster sa posture d’ouverture à l’autre,

– Être mieux à même d’accueillir autrui quel que soit ce qu’il partage,

– Être plus en capacité de s’affirmer en aliant respect de soi et respect d’autrui,

– Être mieux équipé pour faire face aux communications difficiles et aux conflits sans être vulnérable.

PRE-REQUIS

Cette formation s’adresse à tout public désirant mieux communiquer dans sa vie personnelle (parents, couples…) et/ou professionnelle(dirgeants, employés et indépendants).

FORMATRICE

Je suis Christel Rouzaud. Je suis formée depuis 2017 par Thierry Tournebise, fondateur de la maïeusthésie, thérapie de la pertinence. Cette approche concerne tant la communication que la thérapie. Je suis psychopraticiene certifiée depuis 2019 et formatrice depuis ce début d’année.

Avant cela, j’étais Conseillère en Economie Sociale et Familiale. J’accompagnais des individus et des groupes au niveau social.

C’est le volet communication que je souhaite ouvrir aujourd’hui au plus grand nombre. Je fais en effet le constat de notre besoin de mieux communiquer pour participer à la création d’un monde plus ouvert et plus accueillant pour chacun. Nous sommes tous acteurs et responsables de l’empreinte que nous posons et je crois pleinement au changement individuel comme source du changement collectif. De plus, j’ai une foi immense en l’Être Humain. Je nous crois capable d’accompagner la Vie et de rendre possible ce nouveau monde auquel nous aspirons.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

