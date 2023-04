J’allège mon corps et mon esprit Holom, 11 juin 2023, Bordeaux.

J’allège mon corps et mon esprit Dimanche 11 juin, 10h00 Holom 40€ (Early bird : 35€ pour toute réservation confirmée et payée avant le 11 mai)

Durant cet atelier de 2h30 Paulina, Magaly et Clémence vous accompagneront à gagner en légèreté grâce à des mouvements et postures de yoga doux, à des exercices de coaching ainsi que des techniques d’auto-massage inspirées du drainage-lymphatique. Cet atelier est accessible à tous et toutes. Vous repartirez avec des outils simples à utiliser au quotidien pour prolonger les effets de cet agréable moment passé ensemble.

Tenue : Nous vous conseillons de venir en short ou leggins afin d’être à l’aise pour les postures de yoga et de pouvoir vous auto-masser (compliqué en jogging !). Préférez le short si vous souhaitez vous masser avec de l’huile. De l’huile de massage sera mise à disposition.

Les intervenantes :

Paulina Salazar, Professeure certifiée en Yoga Vinyasa, Hatha et Restaurative Yoga. Influencée par mes professeurs (Costa Rica & Australie) et mes nombreux voyages, j’aime inspirer mes élèves à se connecter à eux-mêmes et ainsi apprendre à connaître leur corps, observer leur esprit, explorer leur propre potentiel et améliorer leur mode de vie grâce au pouvoir magique du yoga. L’authenticité et l’intégrité font pleinement partie de ma pratique.

Paulina Salazar, pop Up yoga Bdx

Insta : paulinakaiyoga

Clémence Magny, Praticienne massage Bien-être et Thérapeute certifiée en drainage lymphatique Renata França. Passionnée par l’Ayurvéda et les médecines douces, je me suis formée aux massages Ayurvédiques dans une école indienne ainsi qu’avec Nathalie Duarte (formatrice officielle en drainage lymphatique Renata França). Je souhaite apporter une approche Holistique de l’individu à travers les différents massages et soins que je propose.

Clémence Magny, Azolla Bien-être Holistique

Insta: azolla.bdx

Medoucine: https://www.medoucine.com/consultation/bordeaux/clemence-magny/3571

www.azolla-holistic.fr

Magaly Pauly, Coach Certifiée également formée à la PNL et la Communication non-violente (CNV). J’ai le plaisir d’accompagner les femmes à une meilleure connaissance de soi, à se fixer des objectifs clairs et concrets, valoriser leurs talents, dépasser leurs limites avec joie et simplicité, donner du sens à leurs choix, afin d’avancer de manière alignée et créer la vie qui leur ressemble.

Magaly Pauly, Abanico Coaching & Co

Insta : abanicocoaching

Tel : 0667535290

40€ (Early bird : 35€ pour toute réservation confirmée et payée avant le 11 mai)

Réservation par SMS auprès de Magaly : 06 67 53 52 90, paiement par Lydia à la réservation

Conditions d’annulation : remboursable jusqu’à 8 jours avant l‘événement.

Au plaisir !

Paulina, Clémence et Magaly

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « phone », « value »: « 0667535290 »}] [{« link »: « https://www.medoucine.com/consultation/bordeaux/clemence-magny/3571 »}, {« link »: « http://www.azolla-holistic.fr »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T12:30:00+02:00

auto-massage automassage