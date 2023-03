Fêtons la sortie de mon Oracle astrologique Holom, 26 mai 2023, Bordeaux.

Fêtons la sortie de mon Oracle astrologique Vendredi 26 mai, 18h30 Holom Entrée libre

Autour d’une infusion de fleurs des montagnes béarnaises, Katell vous convie à une soirée dédicace pour fêter la sortie de son oracle astrologique. Astrologue professionnelle et formatrice depuis de nombreuses années, Katell vous expliquera ce qui l’a motivée à créer un oracle ou jeu de tarot, plutôt qu’un livre. Le but n’est pas la divination, mais de vous accompagner en douceur dans vos prises de décisions et aussi de vous faire rêver. L’Oracle de l’Etoile Sacrée vous invite à un voyage tantôt lucide, tantôt poétique, à l’écoute de votre coeur…

Pour bénéficier d’un tirage flash, pensez à réserver votre place auprès de Katell.

Vous pouvez venir accompagné d’une ou deux personnes.

Places limitées.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « phone », « value »: « 0602324447 »}, {« type »: « email », « value »: « veronique.katell.ballan@gmail.com »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T18:30:00+02:00 – 2023-05-26T20:30:00+02:00

