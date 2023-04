Le cercle des coeurs brisés et comment le quitter… Holom Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Le cercle des coeurs brisés et comment le quitter… Holom, 16 mai 2023, Bordeaux. Le cercle des coeurs brisés et comment le quitter… Mardi 16 mai, 20h00 Holom Inscription avant le 13 mai 2023 prix découverte 15€ Les relations de couple sont un casse tête chinois ? Tu tombes toujours sur « la même personne » ? Viens partager tes histoires et tes tracas avec nous ! Ce cercle te donnera l’opportunité de parler, créer des liens et commencer un parcours pour sortir des situations toxiques ou pas satisfaisantes que tu collectionnes! Après un tour de présentations nous partagerons nos expériences (et probablement tu retrouveras une partie de ton histoire dans celles racontées par les autres membres du groupe), pendant les interventions il y aura des éclaircissements en fonction des arguments traités, pour terminer avec un moment convivial et décontracté. Participer à ce cercle te permettra de commencer un voyage vers toi et tes besoins, connaitre tes attentes en amour et te mettre au centre de ton histoire d’amour, présente ou future. Qui nous sommes: Elena, coach en développement personnel et Jerôme coach conjugal. Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « email », « value »: « info@inlumia.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0782449147 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 55 46 75 »}, {« type »: « email », « value »: « serenityforcouples@gmail.com »}] [{« link »: « https://inlumia.fr »}, {« link »: « https://serenityforcouples.com »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-16T20:00:00+02:00 – 2023-05-16T22:00:00+02:00

2023-05-16T20:00:00+02:00 – 2023-05-16T22:00:00+02:00 amour coaching

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Holom Adresse 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Holom Bordeaux

Holom Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Le cercle des coeurs brisés et comment le quitter… Holom 2023-05-16 was last modified: by Le cercle des coeurs brisés et comment le quitter… Holom Holom 16 mai 2023 bordeaux Holom Bordeaux

Bordeaux Gironde