Atelier d’Initiation à l’Ayurvéda Vendredi 14 avril, 19h00 Holom Sur inscription, 10 euros/participant, paiement sur place

Avez-vous déjà entendu parler de l’Ayurvéda, médecine traditionnelle indienne de plus de 5000 ans d’histoire? Que vous en ayez un aperçu ou non, vous êtes les bienvenu(e)s pour cet atelier d’initiation. L’Ayurvéda est un système de santé globale du corps, mental et esprit. C’est un art de vivre complet qui permet une profonde connaissance de soi et de l’origine des soucis de santé qui se présentent.

Dans cet atelier vous apprendrez les bases de l’Ayurvéda; son origine spirituelle, comment les 3 Doshas ( forces vitales) intéragissent au niveau physique et psychologique, comment les déséquilibres s’installent pour créer la maladie, ainsi que certains traitements utilisés pour retrouver l’équilibre. Vous aurez des pistes de réflexion pour commencer à mieux cerner votre nature profonde, votre Dosha dominante et ses déséquilibres.

Au plaisir de vous rencontrer pour vous transmettre ces connaissances très utiles pour les gens en quête de leur équilibre sur tous les plans de leur être.

Je me présente, Geneviève Gagné, Thérapeute en Ayurvéda à Bordeaux et au Québec. Je pratique les massages ayurvédiques depuis plus de 10 ans et les bilans de santé selon l’Ayurvéda depuis 5 ans.

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire : 07 68 42 75 99

Om Shanti

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d'y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

