RymYoga Holom, 3 avril 2023, Bordeaux.

RymYoga 3 avril – 27 juillet Holom de 10 à 20€/ cours selon formule

LE HATHA YOGA qu’es- ce que c’est ?

Socle des diverses pratiques de yoga (ashtanga, yin, vinyasa, bikram…), le hatha utilise le souffle vital (prana) et les postures (asana). En combinant les deux, on réalise une succession d’asana que l’on garde plus ou moins longtemps en respectant un positionnement précis afin de travailler en synergie pour libérer le corps de ses tensions, calmer le mental et équilibrer l’esprit.

Il existe 6 grandes familles de postures : les asana debout, les ouvertures de hanches et assouplissements avant, les renforcements abdominaux et équilibres sur les mains, les twists et renforcements du dos, les inversions, les postures méditatives de fin ou début de séance. Chaque posture a des bienfaits sur la zone ciblée.

Les cours avec #RYMYOGA

Je vous propose un yoga doux et tonique à la fois, que je personnalise et fait évoluer en fonction de vos besoins, de la saison, du moment de la journée, et du ressenti. Les cours en groupe sont jaugés à 5 personnes maximum, car il est primordial pour moi de prendre le temps avec chacun et chacune de mes élèves pour les alignements et les consignes. Cela vous permet également de bénéficier de conseils individualisés et personnalisés à chaque séance. Le yoga que je propose est doux pour les articulations et le squelette et adapté à tous les niveaux et à tous les publics : enfants, séniors, femmes enceintes, sportifs occasionnels de haut niveau ou réguliers.

LES TARIFS

Cours d’essai : 10 € (valable 1 fois/personne)

Cours en groupe : 5 pers.max.

Cours à l’unité : 20 €

Carte 5 cours : 85 €

Carte 10 cours : 150 €

Carte 30 cours : 390 €

Carte 50 cours : 500 €

Cours particuliers

100€/carte 4 séances ou 30€ à l’unité

Attention tout cours annulé par l’élève – de 24h avant le début du cours est dû.

Si le cours est annulé par moi : il sera naturellement reporté et non perdu.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ [{« type »: « email », « value »: « rymyoga33@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0661595796 »}, {« type »: « link », « value »: « http://rymyoga.fr »}] Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement. Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T18:15:00+02:00 – 2023-04-03T19:15:00+02:00

2023-07-27T19:30:00+02:00 – 2023-07-27T20:30:00+02:00

Hatha Yoga

Allan Peeters