Améliorez votre vie quotidienne en pratiquant l’Autohypnose Holom, 18 mars 2023, Bordeaux.

Améliorez votre vie quotidienne en pratiquant l’Autohypnose Samedi 18 mars 2023, 09h30 Holom

pas de prérequis, maximum 10 participants minimum 5 participants, tarifs 100 euros

En une journée découvrez l’autohypnose et disposez des bases pour la pratiquer par vous-même.

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine Entrée libre de 9h à 21h du lundi au vendredi, le samedi de 9h à 14h

09 53 53 63 99 http://www.holom.fr https://www.facebook.com/helloholom/ Holom est la maison des praticiens de bien-être de Bordeaux. Ouverte à toutes les approches de la santé naturelle, du bien être et du développement de soi, elle permet aux praticiens de louer à la carte des salles équipées, et propose à tout un chacun d’y découvrir les chemins de son épanouissement.

L’hypnose permet au sujet, guidé par un hypnothérapeute, d’entrer dans un Etat Modifié de Conscience (EMC). Dans cet état il pourra plus facilement procéder à certains changements qu’il souhaite réaliser sur lui-même: mieux dormir, être moins stressé, arrêter de fumer, maitriser son alimentation, contrôler mieux ses émotions….

Mais il est possible à chacun d’atteindre cet EMC (transe hypnotique) par soi-même grâce à l’autohypnose de façon autonome. Et ainsi d’agir sur nos comportements pour les modifier ou les améliorer.

L’apprentissage de l’autohypnose est relativement simple. Il est cependant utile de se familiariser avec le processus de déroulement d’une séance d’autohypnose et connaître les applications possibles.

C’est la raison pour laquelle une formation est utile pour se lancer.

La formation que je vous propose se déroule sur une journée et alterne des apports théoriques et surtout de la pratique afin que vous viviez par vous-même l’experience de l’autohypnose et que vous puissiez la reproduire chez vous.

Je suis moi-même hypnothérapeute diplomé de l’Institut Psynapse et dispose d’une grande experience de ce domaine.

Je vous accompagnerai dans la découverte et l’experience de l’autohypnose que je pratique pour moi-même depuis de nombreuses années.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00

2023-03-18T17:00:00+01:00